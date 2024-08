INSTITUTO BANESE E MUSEU DA GENTE SERGIPANA REALIZAM PROGRAMAÇÃO PARA CELEBRAR O MÊS DAS CULTURAS

O Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana, realizará de 20 a 31 de agosto programação alusiva ao Mês das Culturas da Gente. O objetivo é celebrar a pluralidade e a diversidade cultural em Sergipe, dando visibilidade às tradições, à gente e aos seus modos de fazer e existir. A programação incluirá ação educativa, lançamento de documentário, roda de conversa e exposição.

De 20 a 23 (terça a sexta), acontecerá a ação educativa ‘A data da Semana’, que irá contextualizar o 22 de agosto – Dia das Culturas da Gente, pelas instalações do museu. A atividade será desenvolvida pela equipe educativa durante mediação, relacionando a data aos conteúdos do acervo, e acontecerá às 10h, 11h, 14h e 14h30 para estudantes de escolas agendadas e público espontâneo.

Na quinta-feira, 22 de agosto, o Museu da Gente Sergipana receberá o lançamento do curta-metragem ‘Mestre Orlando do couro: ancestralidade viva na pele talhada’, seguida de roda de conversa. Dirigido por Bruno Marques, o documentário retrata a arte de talhar o couro a partir do saber do mestre Orlando Félix. A história do couro no sertão nordestino a partir da vida de Seu Orlando é o enredo do curta-metragem gravado no município sergipano de Poço Redondo. A classificação indicativa é livre.

A programação inclui ainda a exposição ‘Poço Redondo (em Brenhas)’, do artista Matheus Cordeiro. As 30 (trinta) obras expostas celebram o município de Poço Redondo (Alto Sertão Sergipano) através de uma estética que lembra a xilogravura. É um convite para conhecer a riqueza cultural e cotidiana deste município, sob um olhar curioso de quem observa “por entre as brenhas” (uma metáfora para o desejo de conhecer aquilo que está oculto, pouco visto e que corre o risco de se perder com o tempo) os locais, monumentos, danças, saberes e fazeres de Poço Redondo.

A mostra em cartaz pode ser visitada de terça a domingo, das 10h às 15h, na Sala de Exposições Temporárias, e está aberta ao público em geral.

Toda programação é gratuita e aberta ao público em geral. Para mais informações acessar as redes sociais @institutobanese e @museudagentesergipana_oficial.

Fonte e foto assessoria