Instituto Banese iniciará edição do projeto Teatro no Museu neste sábado

O Museu da Gente Sergipana receberá o espetáculo “O mundo encantado dos Palhaços”, da companhia Os Tripulantes. O acesso é gratuito.
O projeto Teatro no Museu, que contempla as artes cênicas e proporciona ao público infantil uma programação variada, está com data marcada para ocupar o átrio do Museu da Gente Sergipana. A iniciativa receberá o espetáculo “O Mundo Encantado dos Palhaços” apresentado pela companhia teatral Os Tripulantes. A edição tem acesso gratuito e acontecerá neste sábado (30), às 15h, no átrio do Museu da Gente Sergipana.
A peça é uma jornada mágica e lúdica com três palhaços que saem em busca de um local para se apresentar e encantar o público. Com muita diversão e surpresas ao longo do caminho, eles chegam a um lugar especial onde montam o seu picadeiro, envolvendo o público em uma atmosfera cheia de cor e fantasia. O espetáculo inclui malabares, acrobacias, perna de pau, e uma série de números de palhaços que garantem risadas e gargalhadas para todas as idades.
Teatro no Museu
O projeto é uma realização do Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana, e tem como objetivo fomentar a produção cultural sergipana, especialmente as artes cênicas, e formar plateia para o teatro desde a infância. A programação será variada, contemplando as múltiplas linguagens artísticas que permeiam as artes cênicas.
Esta nova edição do Teatro no Museu foi viabilizada pelo Edital Ocupe o Museu, realizado pelo Instituto Banese. A programação e outras informações encontram-se nos perfis oficiais do Museu da Gente Sergipana (@museudagentesergipana_oficial) e do Instituto Banese (@institutobanese). Acompanhe para ficar por dentro das próximas apresentações.
Texto e foto Tarcila Olanda