Instituto Banese leva mostra interativa sobre cultura sergipana para o Arraiá do Povo

Estande da Secretaria de Estado do Turismo e do Grupo Banese é uma das atrações do Arraiá do Povo, e conta com instalações do Museu da Gente Sergipana.

Apresentar aos sergipanos e turistas elementos culturais do estado, para dessa maneira despertar na população o interesse por conhecer o Museu da Gente Sergipana e descobrir toda a potencialidade e tradição existentes em Sergipe. Foi com este objetivo que o estande do Instituto Banese e da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) foi montado no Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia.

O superintendente do Instituto Banese, o arquiteto e urbanista Ezio Déda, explica que o ambiente proporciona o diálogo entre três instalações do Museu: Nossos Pratos, Seu Cordel e Seu Repente e Nossas Feiras. Segundo ele, a montagem foi pensada para apresentar, de forma interativa, elementos da Sergipanidade com o uso da tecnologia, do artesanato e da tradição que compõem o Museu da Gente Sergipana.

Assim, quem chega ao local pode se sentir na vendinha de produtos do interior Nordestino, com parede em barro vermelho e onde estão retratos de figuras conhecidas em molduras antigas; canecas e panelas de ferro; espelhos; moringas em barro; e um cordão de cabeças de alho. Em um balcão decorado com chita estão licores, doces e outras iguarias regionais, além de uma balança antiga.

Além disso, o visitante pode “viajar” na literatura de cordel através de folhetos de autores sergipanos disponibilizados em um varal poético, bem como assistir a apresentações de repentistas em uma TV. Na entrada, um telão exibe o programa “São João da Gente Sergipana – Nós e Eles para sempre” e apresenta a galeria “Músicos da Gente”, composta por fotopinturas de músicos do ciclo junino, cujas biografias podem ser acessadas através de um QR Code.

Experiência interativa

Qualquer espaço do estande rende lindas fotos, pois o colorido, típico do Nordeste, está presente em todos os lados. O cenário já atraiu milhares de visitas e entre as obras que têm chamado a atenção do público estão a estátua, em tamanho real, da cantora sergipana Paulinha Abelha e o avatar dela, que conversa com o visitante. A artista integrava a banda de forró Calcinha Preta e faleceu em fevereiro de 2022.

“Trouxemos para o coração do Arraiá do Povo uma experiência muito representativa da nossa cultura e da nossa identidade. Aqui mostramos a qualidade dos nossos produtos e um resumo do nosso Museu, que é interativo, inclusive, o primeiro das regiões Norte e Nordeste neste quesito. Tudo isso foi realizado em parceria com o Governo de Sergipe e mostra a importância do Grupo Banese em promover e salvaguardar a cultura do nosso estado”, salienta Ezio Déda.

Patrimônio Imaterial

O ambiente conta, ainda, com um espaço receptivo do Governo de Sergipe e do Banese. O local foi decorado com rendas e bordados tradicionais do estado, como a renda irlandesa, que é patrimônio imaterial de Sergipe e do Brasil, e outras como o bilro, o redendê e o rechilieu. Os serviços e linhas de crédito do banco também estão disponíveis para o público do Arraiá do Povo através de um caixa eletrônico instalado no espaço.

O projeto cenográfico do estande é assinado pelos arquitetos Ezio Déda e Eduardo Lucas, pela decoradora Vera Souza e pelo estagiário de arquitetura Marlon Santos. As visitas acontecem de terça a domingo, das 17h30 às 23h30. Já o Museu da Gente Sergipana, que está localizado na Avenida Ivo do Prado, 398, Centro de Aracaju, e que tem entrada gratuita, está aberto para visitação de terça a domingo, das 10h às 15h.

Ascom Grupo Banese