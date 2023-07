Instituto Banese realiza programação de férias no Museu da Gente

Inspirado no brincar e no contato com a natureza, o Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda, realizará a programação ‘Férias no Museu’ nos dias 5, 7, 12 e 14 de julho. Oficinas, brincadeiras populares, contação de histórias, produção de mudas de plantas, dentre outras atividades, farão parte da programação que é totalmente gratuita.

A iniciativa vista oferecer mais uma alternativa para o público infanto-juvenil no período das férias, proporcionando momentos de lazer e de aprendizados através de atividades lúdicas e educativas no ambiente do museu.

Poderão participar crianças com idade entre 03 e 12 anos, de acordo com a atividade escolhida. As vagas são limitadas e a inscrição será liberada às 10h do dia anterior à atividade, na plataforma de agendamento de visitas ao Museu da Gente Sergipana, no site www.museudagentesergipana.com.br. No dia da atividade, a criança deverá comparecer acompanhada do responsável maior de 18 anos.

Confira a programação detalhada

05 de julho (Quarta-feira)

Infância na Natureza com o projeto Encantos da Restinga

Oficinas:

Ateliê de arte natural

Bolha de sabão

Corridas

Jogo dos Predadores

Origami

Produção de mudas

Horário: 14h às 16h

Faixa etária: 03 a 10 anos

Oficineiro: Camilo (Encantos da Restinga)

07 de julho (Sexta-feira)

Contação de História

Horário: 14h às 15h30

Faixa etária: 03 a 12 anos

Contadora: Joluzia

12 de julho (Quarta-feira)

Oficina Arte de Rua

Horário: 14h às 16h

Faixa etária: 03 a 10 anos

Parceria: ONG Olá Museu

14 de julho (Sexta-feira)

Oficina Brincadeiras Antigas com a Bem-Querer

Horário: 14h às 15h30

Faixa etária: 03 a 10 anos

Oficineiro: Davi (Bem-Querer)

Por Tarcila Olanda