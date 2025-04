Instituto Banese realizará nova edição do projeto ‘Arrudiar’ pelo Rio Sergipe

Para participar, os interessados deverão efetuar a inscrição nesta terça (8), às 14h, pelo Sympla. O Arrudiar ‘Navegando no Rio Sergipe: meio ambiente e história’ será dia 12 de abril.

O Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana, realizará mais uma edição do Projeto Arrudiar. Intitulado ‘Navegando no Rio Sergipe: meio ambiente e história’, a iniciativa é um convite para navegar nas águas do Rio Sergipe, apreciar paisagens, refletir sobre o meio ambiente e a importância de preservá-lo, além de resgatar memórias, conhecer histórias e se divertir.

Esta edição do Arrudiar terá início no Terminal das Tototós, às 12h30, e em seguida o grupo partirá à bordo dessa embarcação que é patrimônio imaterial. O roteiro será repleto de informações sobre o Rio Sergipe enquanto cenário de acontecimentos históricos. Será também um momento de reflexão sobre a preservação ecológica e a educação ambiental como garantias de um futuro sustentável para as próximas gerações. Para isso, contará com a participação de Camila Figueredo, Mestre em Engenharia Sanitária e fundadora da Saneamentus, empresa de conscientização e capacitação na área de saneamento.

O Rio Sergipe é também um guardião do lazer, por isso, o Arrudiar prevê banho na Ilha do Pomonga como uma das atrações imprescindíveis do roteiro. A programação encerrará às 17h30 com o retorno ao Terminal das Tototós.

O projeto Arrudiar é uma realização do Instituto Banese e tem como objetivo proporcionar vivências com propósito histórico, educativo, cultural e turístico pelo estado de Sergipe. Para uma experiência ainda mais completa e significativa, o Arrudiar é conduzido pelo historiador e professor Osvaldo Neto, na companhia de um guia de turismo, que dessa vez será Thárcio Danilo Vieira (Cadastur 26.850072.71-0).

O link para inscrição, no valor de R$ 40,00, será disponibilizado nesta terça (8), na bio do Instagram do Museu da Gente Sergipana (@museudagentesergipana_oficial) e do Instituto Banese (@institutobanese), onde há mais detalhes da programação. Essa edição do Arrudiar é voltada para maiores de 12 anos.

Texto e foto Tarcila Olanda