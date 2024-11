Instituto Banese e Museu da Gente Sergipana realizarão o Projeto Arrudiar

No próximo sábado (23), o Instituto Banese e o Museu da Gente Sergipana realizarão a edição do Projeto Arrudiar em comemoração do Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra (20 de novembro). Com o tema ‘Aracaju Negra: Nossa Gente Sergipana’, o arrudeio por Aracaju transportará o público a locais e a momentos importantes de Sergipe e da capital marcados pela forte presença e influência do povo negro. Nesta dição, o Arrudiar contará com a parceria do Guia Negro e do Programa de Educação Tutorial do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe.

O arrudeio terá início no Museu da Gente Sergipana, com concentração às 7h30 e saída em caminhada às 8h30, passando pelos seguintes locais: Igreja de São Salvador (Irmandade de São Benedito); Frente do antigo Cine Rio Branco; Praça General Valadão; Avenida Antoniel Dórea; Mercados Centrais; Travessa Sargento Florêncio e Cemitério São Benedito.

A parada para o almoço será das 12h às 13h30, na Casa do Dendê, no bairro Santa Lúcia, onde será possível degustar um pouco da gastronomia africana. Em seguida, o arrudeio segue de ônibus com paradas no Terreiro Abassá São Jorge; na Travessa Antonina e no Centro de Criatividade. O encerramento será às 16h30, na Maloca, com a apresentação do Descidão dos Quilombolas. O retorno ao Museu da Gente Sergipana será às 17h.

Para participar, é necessário efetuar a inscrição nesta terça (19 de novembro), através da Plataforma Sympla (link estará disponível na Bio do @museudagentesergipana e @institutobanese). A taxa de inscrição é R$ 40,00 e inclui transporte, almoço, guia de turismo e mediação do professor Osvaldo Neto. As vagas são limitadas e para pessoas maiores de 18 anos.

O Projeto Arrudiar é uma iniciativa com propósito histórico, cultural, turístico e educativo, oferecendo vivências por meio de roteiros enriquecedores e marcantes por Sergipe que proporcionam reflexões e aprendizados.

Da Assessoria de Imprensa/Instituto Banese – Foto: arquivo/Brasil 247