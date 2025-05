Instituto IGH assume gestão da Maternidade Lourdes Nogueira, em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, dá início, nesta quinta-feira, 1º de maio, a uma nova fase na gestão da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira, que passa a ser administrada pelo Instituto de Gestão e Humanização (IGH).

A Maternidade conta com uma equipe de mais de 500 funcionários, sendo 150 médicos, além de profissionais terceirizados que atuam no apoio e em serviços essenciais. Com esse time, o IGH assume o compromisso de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, acompanhada pelas equipes da SMS e suas diretorias, esteve à frente das tratativas, reforçando o compromisso da gestão com a qualidade e a continuidade da assistência em saúde. “A presença da SMS tem como objetivo garantir o cumprimento do contrato e a continuidade dos serviços, sem interrupções. Estamos acompanhando de perto escalas, fornecedores e demais detalhes operacionais para assegurar que tudo funcione normalmente. A expectativa é que essa nova fase seja marcada por competência, qualidade na assistência e avanços importantes, como a conquista da acreditação”, afirmou.

O diretor assistencial do IGH, Gustavo Guimarães, também reforçou o compromisso da nova gestão com a excelência no atendimento. “A população de Aracaju pode esperar muito trabalho do Instituto, com foco na qualidade da assistência, na segurança e na humanização do cuidado. Nosso desafio é aliar eficiência na gestão com sensibilidade no acolhimento, promovendo melhorias contínuas nos processos, na segurança e na experiência dos pacientes”, destacou.

O novo contrato com o IGH representa uma importante economia para os cofres públicos. Em comparação ao valor anterior, de R$ 6,8 milhões mensais, o valor será reduzido para R$ 5,5 milhões, gerando uma economia de R$ 1,3 milhão por mês. Ao longo da vigência do contrato, que vai até dezembro de 2027, essa diferença pode resultar em uma economia superior a R$ 42 milhões para o município, permitindo que os recursos sejam investidos em outras áreas essenciais da saúde pública.

Ascom/SMS