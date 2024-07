Instituto JCPM está com inscrições abertas para oficinas gratuitas

Jovens de 15 a 24 anos podem se candidatar a uma das vagas até esta sexta-feira, 5 de julho

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está com inscrições abertas para oito oficinas de férias em Aracaju (SE). As atividades são gratuitas e voltadas para jovens de 15 a 24 anos, estudantes ou ex-alunos da rede pública de ensino. Os interessados devem realizar inscrição até esta sexta-feira, 5 de julho, acessando o link http://bit.ly/oficinasijcpm, também disponível na Bio do Instagram @IJCPM.

São ofertadas 20 vagas em cada um dos seguintes minicursos:

– Plataforma de Empregabilidade: como usar as redes sociais para encontrar e ser encontrado no mercado de trabalho;

– Oficina de fotografia e audiovisual ‘Lentes: olhares da cidade’;

– Beleza e resistência afro: teoria e prática sobre as tranças nagô;

– Crochê: entrelaçando histórias e tradição;

– Afro tour: vivências afro aracajuanas – conhecendo a cultura negra da cidade;

– Escrita e intervenção – o que a cidade te conta?: observações sobre as paisagens da cidade e as mensagens do caminho;

– Conheça técnicas de criatividade com a oficina ‘Cria-ação: pensar e revolucionar’;

– Poesia marginal e rima: histórias e experimentos da escrita de rua.

As aulas serão iniciadas no dia 9 de julho e acontecerão no turno da manhã ou tarde, a depender da oficina, na sede do IJCPM localizada no Shopping Jardins. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (79) 98101-1307.

Oficinas de Férias

O quê? IJCPM abre vagas para 8 minicursos gratuitos voltados para jovens de 15 a 24 anos, egressos ou alunos da rede pública de ensino.

Quando? Inscrições até 5 de julho. Aulas iniciam no dia 9 de julho.

Onde? Inscrições pelo link http://bit.ly/oficinasijcpm, disponível no Instagram do IJCPM. Aulas na sede do IJCPM no Shopping Jardins.

Quanto? Gratuito.

Mais informações? |79| 98101-1307 (WhatsApp).

Foto: Arquivo IJCPM