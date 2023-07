Instituto Rahamim realiza espetáculo no Teatro Tobias Barreto

Espetáculo acontece nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 21, acontece o espetáculo “Reza a lenda” do Instituto Rahamim, às 19h, no Teatro Tobias Barreto. A peça traz um resgate do folclore brasileiro com a participação de mais de 200 adolescentes e crianças atendidas na instituição.

A peça “Reza a Lenda” conta a história de uma aventura pela Floresta Amazônica com personagens que compõem o folclore brasileiro. O presidente do Instituto Rahamim, Cristiano Lima, destacou a importância do espetáculo.

“É um momento muito importante para as crianças da instituição que vão se apresentar neste espetáculo que acontece anualmente. É o momento que em que as crianças pisam no palco do maior teatro sergipano como artistas. Muitos vão pela primeira vez. É um momento muito importante para essas crianças e os familiares”, afirma Cristiano.

O diretor-presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Currais, destacou a importância de apoiar o espetáculo. “A nossa missão vai além de fornecer energia elétrica. É com muita satisfação que estamos apoiando esse projeto do Instituto Rahamim que cria oportunidades e inclusão para esses jovens do Santa Maria”, afirma.

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do teatro. Os valores variam de R$20,00 a R$40,00. Os valores arrecadados serão utilizamos na reforça da instituição e desenvolvimento das atividades. Mais informações pelo telefone (79) 99995-1213.

Por Adriana Freitas