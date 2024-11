Instituto São Peregrino: Um Abraço Solidário no Coração do Baixo São Francisco

O Instituto São Peregrino, localizado em Propriá, é mais que uma instituição de caridade – é um verdadeiro ponto de apoio para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade na região do Baixo São Francisco.

Todos os dias, a instituição serve 120 refeições na Creche da Vó Lídia e presta auxílio a mais de 150 famílias, com a doação de cestas básicas, fraldas geriátricas e atendimentos psicológico e social.

É um trabalho de formiguinha que faz toda diferença para quem mais precisa, levando dignidade e esperança à população mais carente da região onde se concentra o maior bolsão de pobreza do Estado.

Agora, o Instituto se prepara para dar um passo ainda maior com a inauguração do Mirante do Padre Cícero. Em final de construção, essa estátua de 15 metros do “Padim” será a segunda maior do Brasil, ficando atrás apenas da de Juazeiro do Norte.

Mais que uma homenagem ao santo mais popular no Nordeste, o Mirante do Padre Cícero promete se tornar ponto de encontro para romeiros e devotos, com praça de alimentação, museu, e espaço assistencial. Sem dúvida alguma, será um novo atrativo turístico para Propriá e uma maneira de expandir as ações solidárias do Instituto.

O Instituto São Peregrino é um braço amigo para quem mais precisa, levando ajuda e carinho para os mais vulneráveis. Numa região onde a população sofre com a ausência da assistência do Poder Público, essa iniciativa prova que a solidariedade é um bálsamo que transforma vidas.

Por Thiago Reis