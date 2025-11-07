Instituto Valmir Monteiro e deputado Ibrain fortalecem parceria com ações sociais

Com foco na inclusão social e no fortalecimento das comunidades, o Instituto Valmir Monteiro, em parceria com o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV), encerrou mais um ciclo de atividades com resultados expressivos. Somando esforços entre educação, geração de renda e assistência social, as ações realizadas ao longo do período beneficiaram diretamente mais de 10 mil pessoas em diversas regiões do estado.

Entre os destaques, 5.549 pessoas foram atendidas em ações de saúde, com consultas nas áreas de pediatria e clínica geral, promovendo cuidado e acolhimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

Na área da educação e qualificação profissional, 530 alunos concluíram o curso de Informática Básica, com carga horária de 40 horas. Além disso, o programa Mulheres Mil formou 350 mulheres em cursos como atendente de lanchonete, agricultor orgânico e gestão de resíduos sólidos. Outros 350 alunos receberam certificação no curso de Cuidador Infantil, reforçando o compromisso do Instituto com a formação de profissionais preparados para o mercado de trabalho.

Outro destaque foi a formação de 150 mulheres no curso de Inglês, que receberam tablets para acompanhar as aulas online, garantindo mais inclusão digital e autonomia no aprendizado.

No campo da assistência social e do fortalecimento da agricultura familiar, o Instituto promoveu a distribuição de 7 mil cestas básicas a famílias em vulnerabilidade e a entrega de 5 mil quilos de sementes de milho e 3.900 quilos de fertilizantes, apoiando agricultores sergipanos e fortalecendo a produção local.

“Nosso compromisso é com a transformação de vidas. Com o apoio do deputado Ibrain de Valmir, temos ampliado nossas ações e levado oportunidades reais a quem mais precisa”, destacou Gilvanete Menezes, presidente do Instituto Valmir Monteiro.

O deputado Ibrain de Valmir reforçou a importância da parceria. “Esse trabalho conjunto com o Instituto é a prova de que política se faz com empatia e resultados. Cada cesta, cada curso, cada atendimento é um passo na construção de um Sergipe mais justo e solidário.”

