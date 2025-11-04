Instituto Valmir Monteiro reforça compromisso com a qualificação e anuncia novas turmas

Com foco na capacitação e no desenvolvimento humano, o Instituto Valmir Monteiro encerrou mais uma etapa de cursos de formação, reafirmando seu papel social na geração de oportunidades e no fortalecimento da cidadania em Lagarto e no Centro-Sul. A presidente da instituição, Gilvanete Menezes, destacou o sucesso das ações e anunciou a ampliação das ofertas para o próximo ano.

“Ninguém tira o nosso conhecimento. Iremos ofertar ainda mais cursos no ano que vem”, afirmou.

Entre as formações realizadas, o curso de Informática Básica, ministrado pelo professor Victor Hugo, teve grande destaque por preparar os participantes para o mercado de trabalho e para o uso consciente da tecnologia.

“Agradecemos a parceria do deputado Ibrain de Valmir, que tem sido fundamental para que o Instituto continue realizando esse trabalho sério de capacitação e desenvolvimento profissional com um olhar humanista”, ressaltou o docente.

A iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria entre o Instituto Valmir Monteiro e o Instituto Federal de Sergipe (IFS), unindo esforços para ampliar o acesso à educação e à inclusão digital em Lagarto e região. O curso, com carga horária de 60 horas, foi ofertado gratuitamente e abordou temas como operação de sistemas (Windows e Linux), edição de textos e planilhas, criação de apresentações, segurança digital e navegação segura na internet.

A cooperação com o IFS integra as políticas de promoção da educação digital e da cidadania tecnológica, alinhadas à Lei nº 14.533/2023 (Política Nacional de Educação Digital), e busca oferecer certificação reconhecida aos alunos participantes. A parceria também prevê a expansão de novas turmas e modalidades de cursos técnicos e profissionalizantes a partir de 2026, fortalecendo o compromisso do Instituto com a formação continuada.

Para Jéssica Brito, aluna do curso, a experiência tem sido transformadora.

“Espero encontrar uma nova oportunidade de trabalho com mais credibilidade. Agradeço ao Instituto e ao deputado Ibrain, além do IFS, por abrirem essas portas para nós”, declarou.

As formações fazem parte do compromisso do Instituto Valmir Monteiro com a inclusão social e o fortalecimento das comunidades, oferecendo gratuitamente cursos que promovem autonomia, ampliam as perspectivas de emprego e renda e estimulam o desenvolvimento humano em Sergipe.

Ascom – Instituto Valmir Monteiro