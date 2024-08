Institutos confirmam: Zete seria reeleita se eleições fossem hoje

Dois institutos de pesquisa cravaram a vitória e reeleição da prefeita de Gararu, Zete de Janjão (PSD), nos últimos dois dias. As pesquisas registradas pelo EIPE (SE-07185/2024) e Instituto França (SE-09748/2024) nos dias 30 e 31 de julho mostram a prefeita com 60,90% das intenções de voto (EIPE) e 60,63% (França) na modalidade estimulada.

Os números são praticamente idênticos para o adversário Marcelo de Ary (União Brasil), sendo 29,86% na pesquisa EIPE e 28,35% na do França, ambos também na estimulada. Outro adversário, Baito de Tetê, se mostra líder na rejeição pelo Instituto França, com 30,52%, e 27,96% na pesquisa EIPE. Nesta segunda ele não lidera, perdendo o posto para Marcelo, com 34,83% de rejeição.

Tais resultados confortáveis têm sido registrados em todas as pesquisas divulgadas até o momento no cenário pré-eleitoral do município do Alto Sertão. Às vésperas da convenção partidária que selará o seu nome como candidata à reeleição no domingo, 4, Zete caminha a passos largos para uma vitória e os institutos cravam: Se as eleições fossem hoje, estaria eleita com uma vantagem confortável e histórica em Gararu.

Ascom Zete de Janjão