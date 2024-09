Instrutor do Senac SE está entre os três sommeliers finalistas do Gastronomia Preta

Egresso do Senac, Pabllo Cezar é instrutor da instituição que o formou e compartilha conhecimento sobre vinhos

Pelo segundo ano consecutivo, o Senac Sergipe tem um ex-aluno selecionado para a final do Prêmio Gastronomia Preta. Na edição de 2024, entre os três finalistas na categoria Sommelier, está o egresso e atualmente instrutor do curso de Garçom da instituição de educação profissional, Pabllo Cezar.

“Foi uma grande surpresa quando os organizadores do prêmio entraram em contato, solicitando uma foto minha para divulgar o resultado. Nunca imaginei em participar de algo assim”, declarou o instrutor e sommelier, que não sabe até o momento quem fez a indicação do seu nome para concorrer à premiação.

“Em meio a tantos profissionais, ter o meu trabalho reconhecido, ficar entre três finalistas é uma alegria muito grande. O preconceito ainda existe e quem é negro sente isso no dia a dia. Esse prêmio mostra que não podemos desistir e devemos mostrar o talento que temos. E ainda mais uma premiação que acontece no Rio de Janeiro, e os três negros Sommeliers finalistas são do Nordeste, é muito significante para mim”, reforça o finalista.

Passado o momento da surpresa, agora ele começa a pensar como será a apresentação.

“Desde o dia que soube que estava entre os sommeliers finalistas que venho pensando como representarei o estado de Sergipe. E percebi que tenho que ser eu, mostrar o meu trabalho, ao qual me dedico e sou apaixonado. Vou mostrar quem é Pabllo no dia a dia, o profissional, com elegância, com a minha alegria e carisma, que gosta de tratar bem todos, amigos e clientes”.

Pabllo Cezar é instrutor e desde que concluiu o curso de Garçom enveredou pelo mundo dos vinhos. Tem formação na Associação Brasileira de Sommeliers e possui nível 2 na certificação Wine & Spirit Education Trust (WSET), uma organização internacional que oferece certificações e programas de educação para vinhos, destilados e bebidas espirituosas. A WSET é reconhecida em mais de 70 países como uma das principais autoridades em educação sobre vinhos e destilados.

Em 2023

Na edição de 2023 do Prêmio Gastronomia Preta, o indicado foi Samuel Oliveira, na época egresso do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que ficou entre os finalistas e foi escolhido como o melhor bartender do país, com o drink que representou toda a sergipanidade, preparado com gin produzido no Estado e geleia de mangaba. Hoje, Samuel é instrutor do Senac Sergipe, e recebeu todo apoio do Sistema Fecomércio na participação da premiação.

