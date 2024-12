Integrante da Polícia Militar de Sergipe conclui doutorado e lança livro em Brasília

Obra retrata e busca compreender os desafios enfrentados por adolescentes infratoras cumpridoras de medida socioeducativa

“Mulheres Infratoras: a adolescência, a precarização, o apagamento social”. Esse é o livro que a educadora e policial militar Elida Braga lançará em Brasília/DF na próxima quinta-feira (12), às 18h, na biblioteca do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Durante o evento na capital federal, ocorrerá o lançamento do Selo Prisões, Violência e Sociedade, da Editora Giostri. Além disso, serão apresentadas outras dez obras que divulgam resultados de pesquisas de grande relevância nas áreas de segurança pública, sistema prisional e direitos humanos.

“Esse estudo ampliou minha visão sobre a atividade policial, pedagógica e as relações humanas. Durante minha atuação no Batalhão de Choque, houve ocorrências de apreensão de adolescentes envolvidos em atos infracionais. Anos depois, investigar a falta de oportunidades e a exclusão social enfrentadas por eles, trouxe uma nova dimensão à minha trajetória profissional e pessoal”, destacou a pesquisadora Elida Braga.

Sobre a autora

Elida Braga é Sargento da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Tem formação acadêmica em Pedagogia e especializações em Gestão de Segurança Pública, Juvenicídio, Gestão Educacional, Docência em Ensino Superior e Trânsito. Além disso, tem mestrado e doutorado em Sociologia.

Com 22 anos no serviço público, a autora trabalhou no Batalhão de Choque da corporação durante seis anos. Também teve a oportunidade de atuar no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), Gabinete de Gestão de Crises e Conflitos, Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), Ministério Público do Estado de Sergipe, entre outras unidades administrativas da Polícia Militar.

Atualmente, desempenha suas funções na Secretaria Nacional de Segurança Pública do MJSP, na área de pesquisas, pós-graduações e áreas afins.

Compra do livro

O livro “Mulheres Infratoras: a adolescência, a precarização, o apagamento social” está disponível para aquisição no portal da Editora Giostri, mais diretamente no link: loja.giostrieditora.com.br/Mulheres-Infratoras

A obra entrelaça história, legislação e depoimentos, oferecendo uma visão aprofundada sobre as relações de gênero no contexto das infrações e propondo uma reflexão crítica sobre o sistema socioeducativo e suas lacunas.

Outro lançamento em 2025

No início de 2025, Elida Braga lançará o livro “Mulheres Policiais: desigualdades e estratégias no cotidiano das unidades operacionais”, resultado da pesquisa do mestrado em Sociologia.

