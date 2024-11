INTEGRANTES DA REDE SERGIPANA DE EMPREENDEDORAS MARCAM PRESENÇA NA AGILE BRAZIL 2024

A Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras celebra a participação de duas de suas integrantes em um dos mais renomados eventos de agilidade no Brasil, a Agile Brazil 2024.

Bianca Oliveira, fundadora da Casa do Dendê, e Edlange Lopes, à frente do Estúdio Edlange Lopes, estiveram presentes no evento, cada uma desempenhando um papel essencial: Bianca como palestrante (keynote “fora da caixa”) e Edlange como parte do time tático do evento. Esta presença reforça o impacto da Rede na vida dessas mulheres, impulsionando-as a ocupar espaços de destaque, com a segurança e as ferramentas que o projeto oferece.

Para Bianca, participar como palestrante “é a realização de um sonho que carrega consigo a missão de inspirar outras mulheres a explorar o universo da agilidade e não esquecerem sua essência e sua ancestralidade”, diz. Já Edlange, no papel de time tático, vivenciou de perto a construção de um evento de grande porte, apoiando palestrantes e participantes, aplicando suas habilidades e experiências. Ambas representam não só o resultado do seu trabalho e dedicação, mas também o alcance e a importância de iniciativas como a nossa, que empoderam mulheres a se desenvolverem pessoal e profissionalmente.

A Agile Brazil 2024 é um evento feito por voluntários e é um ponto de encontro para a comunidade ágil, especialistas e entusiastas da agilidade, promovendo conexões, troca de conhecimentos e apresentando as principais tendências, como a integração da inteligência artificial aos processos de agilidade. Ao lado de grandes nomes do setor, as participantes tiveram a oportunidade de absorver experiências, inovações e se conectarem com líderes da área.

Esse tipo de vivência é reflexo do propósito da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras: proporcionar a cada integrante as ferramentas e o incentivo para conquistar seu espaço e brilhar em eventos de grande impacto. “Nosso projeto se orgulha de contribuir para que Bianca e Edlange alcancem novos patamares e espera que suas trajetórias inspirem outras mulheres a acreditarem no seu potencial, a buscarem capacitação e a participarem de iniciativas que as fortaleçam. Com o suporte de nossa Rede, cada empreendedora encontra o apoio necessário para superar desafios, conquistar visibilidade e transformar sua realidade”, afirma a coordenadora do projeto, Isabele Ribeiro.

Fonte e foto Obará Comunicação Integrada