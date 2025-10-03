Intercambistas concluem a formação no Canadá e nos Estados Unidos

Os estudantes de escolas estaduais selecionados pelo programa Sergipe no Mundo para realizar intercâmbio em Vancouver, no Canadá, e San Diego, nos Estados Unidos, concluíram nesta semana uma etapa significativa de suas trajetórias acadêmica e pessoal.

Após 30 dias de aprendizado em sala de aula, imersão na cultura local e experiências enriquecedoras, eles receberam os certificados de conclusão do curso de língua inglesa.

No próximo domingo, 5, o grupo irá retornar a Sergipe trazendo na bagagem não apenas conhecimento, mas também vivências que impactam seus caminhos futuros e inspiram outros jovens sergipanos.

Em San Diego, nos Estados Unidos, os intercambistas uniram o aprendizado do inglês a experiências práticas que reforçaram a autonomia, incluindo o uso do transporte público, que exigiu interação em inglês com moradores locais. Para a intercambista Anna Júlia Menezes Alves, aluna do Colégio Estadual Dionízio Machado, em Indiaroba, no sul do estado, participar do ‘Sergipe no Mundo’ em San Diego foi uma oportunidade que ficará marcada para sempre em sua vida.

“Foram dias incríveis, cheios de aprendizado e novas experiências. Foi importante conhecermos novas pessoas e novas culturas. Vir aos Estados Unidos foi uma oportunidade gigante de abrir novos horizontes. Aprendemos como ouvir e entender os americanos que, inclusive, são bem educados. Eu sou muito grata pela rica oportunidade que esse programa do Governo de Sergipe nos proporcionou durante esse mês”, expressa a estudante.

Já em Vancouver, no Canadá, os alunos dividiram o tempo entre aulas de inglês, exploração da cidade e convivência com host families (famílias anfitriãs, em português). As experiências reforçaram a comunicação e a autonomia, tornando o aprendizado mais completo. De acordo com o estudante Lenildo dos Santos Oliveira Filho, do Centro de Excelência Dr. Alcides Pereira, em Maruim, município do leste sergipano, a experiência do intercâmbio será inesquecível.

“Estar aqui durante esses 30 dias me fez aprender muito mais do idioma, além de conhecer uma pluralidade de culturas, porque o Canadá é muito diversificado, com pessoas de origem asiática, indiana, paquistanesa. Estar aqui é um sonho que cultivo desde criança, e eu estou aqui não só por mérito meu, mas também pelo apoio da minha família, da minha escola e do Governo de Sergipe. Nunca imaginei que com 15 anos estaria aqui. Posso afirmar que a educação pública transforma, porque eu sou um exemplo vivo disso”, compartilha o aluno, ao ressaltar os aprendizados adquiridos durante o intercâmbio.

Os estudantes que participaram do intercâmbio em Vancouver e San Diego retornarão a Sergipe no próximo domingo, 5, desembarcando no aeroporto de Aracaju. A experiência internacional faz parte da política estadual de internacionalização da educação pública, promovida pelo Governo de Sergipe.

‘Sergipe no Mundo’

O programa Sergipe no Mundo teve um ano de grandes conquistas em 2025, ao dobrar o número de vagas da edição do ano passado e beneficiar 100 estudantes. Coordenada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), a iniciativa oferece intercâmbio internacional, capacitação de professores e fortalece o ensino bilíngue com o apoio do Centro Estadual de Idiomas.

Neste ano, os destinos se expandiram para sete países, incluindo Lyon (França) e Camberra (Austrália), com investimento superior a R$ 5 milhões, proporcionando aos jovens, experiências acadêmicas e culturais únicas.

