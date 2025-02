INTERDIÇÃO PARCIAL NA PONTE SOBRE O RIO PIAUÍ, EM ESTÂNCIA, COMEÇA NA SEGUNDA NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou na manhã desta sexta-feira (14) que irá fazer a interdição parcial da ponte sobre o Rio Piauí, no km 153,1 da BR-101/SE, no município de Estância.

A restrição do tráfego terá inicio na próxima segunda-feira (17) e terá um prazo de cerca de 30 dias para a realização de obras de manutenção e vai operar em sistema de Pare e Siga, das 8h às 17h, com interdição de umas das faixas da ponte.

Além disso, o Denit informa ainda que serão implantadas lombadas transversais em ambos os sentidos da via, com objetivo de garantir a redução de velocidade do tráfego. O passeio de pedestres também será isolado para execução dos serviços de manutenção, recuperação e substituição de guarda-corpo, sendo permitida a passagem de pedestres por apenas um dos lados da ponte.

Foto: Google Maps