INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE  CONTA COM MAIS UM DEFENSOR PÚBLICO PARA ATENDER A POPULAÇÃO

A população do interior conta com mais um defensor público. A Defensoria Pública do Estado de Sergipe empossou, em Sessão Extraordinária do Conselho Superior, na manhã do último dia 9, na sede da Instituição, mais um membro aprovado no último concurso público.

Cainan Anjos Meira, 29 anos, é natural de Aracaju, Estado de Sergipe. Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, foi analista da Justiça Federal do Rio Grande do Sul e defensor público substituto por mais de um ano da unidade da Defensoria Pública do Estado do Paraná, em Foz do Iguaçu/PR.

O ato de posse, que foi presidido pelo defensor público geral Vinícius Menezes Barreto, contou com a presença de demais membros do Conselho Superior, familiares do empossado e amigos.

Após o juramento e assinatura do Termo de Posse, que foi lido pela conselheira Juliana Falcão, o novo membro recebeu do corregedor geral, Leó Neto, o boton da Instituição.

O defensor público geral, Vinícius Menezes Barreto, deu boas-vindas para o empossado e destacou a importância do acolhimento aos usuários. “Assim como a Defensoria Pública é um ambiente de acolhimento aos nossos usuários e assim deve ser, internamente também nós somos um ambiente de acolhimento. A Defensoria é uma família que está crescendo exponencialmente, mas ainda sim uma grande e bonita família. A nossa finalidade é fazer com que as defensoras e defensores públicos estejam aptos e tranquilos para exercerem o dever constitucional e transplantar esse acolhimento para a sociedade, afinal, nosso papel é impactar na vida dos menos favorecidos, dos vulnerabilizados e só é possível, através de acolhimento com altivez, capacitação técnica e estruturação”, pontuou.

Para o empossado, assumir o cargo de defensor público é mais que a realização de um sonho, é poder retribuir o que seu estado e a população lhe proporcionaram. “Ser defensor público é a realização de um sonho pessoal que pude concretizar no Paraná, mas que hoje retorno à minha terra para poder retribuir o que meu Estado me proporcionou, que foi minha formação e a oportunidade de crescer na vida”, destacou Cainan Anjos.

Para Cainan, a Defensoria Pública possui uma missão constitucional muito clara. “É uma Instituição que assegura o acesso à justiça àqueles que precisam. Quero ser um instrumento capaz de concretizar essa missão tão nobre e, no meu Estado, certamente tem uma emoção a mais”, disse.

“Ser defensor público é assumir um papel claro de aprimorar o sistema de justiça em prol dos vulneráveis, ter ciência de que este papel é relevante e capaz de causar uma mudança social significativa, é ter a coragem de ir adiante, apesar das adversidades que inevitavelmente surgirão nesse caminho, mas também é um papel feliz que assumo hoje com orgulho”, concluiu emocionado.

Foto asssessoria

Por Débora Matos