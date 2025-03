INTERIORIZAÇÃO DO GÁS NATURAL AVANÇA EM SERGIPE COM O INÍCIO DAS OPERAÇÕES NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

O projeto de interiorização do gás natural, promovido pelo Governo do Estado de Sergipe, por meio da Sergipe Gás S/A (Sergas), avança com mais uma importante etapa: a chegada do Gás Natural Veicular (GNV) ao município de Umbaúba. A iniciativa consolida Sergipe como um vetor de desenvolvimento energético, com foco na sustentabilidade e na eficiência do transporte rodoviário.

Umbaúba será contemplada, inicialmente, com o abastecimento de GNV no Posto Reforço 2, que atenderá tanto o transporte de carga pesada quanto veículos leves. A cidade, situada em uma região com intensa circulação de caminhões e carretas, passa a contar com uma solução energética mais limpa e econômica, contribuindo para a descarbonização do transporte no estado.

“É com muita satisfação que viemos ao município de Umbaúba fazer os ajustes finais para a interiorização do gás natural, inicialmente aqui no Posto Reforço 2, com foco nos caminhões que cortam o estado de Sergipe. Queremos agradecer ao governador Fábio Mitidieri, cujo esforço foi fundamental para que esse projeto se tornasse realidade”, destaca o diretor-presidente da Sergas, José Matos.

O fornecimento de gás natural ao município será realizado por meio do modal Gás Natural Comprimido (GNC), transportado por caminhões da Logas, empresa vencedora do chamamento público promovido pela Sergas. A estratégia faz parte do plano de expansão da companhia, que busca levar o gás natural a novos municípios sergipanos, mesmo aqueles ainda não conectados à rede de gasodutos.

“Para nós, é uma alegria muito grande participar desse novo projeto de interiorização do gás, aqui em Sergipe. A ideia é iniciar por Umbaúba e contribuir para o abastecimento da frota movida a gás em todo o estado”, afirma o CEO da Logas, Alexandre Garcia.

O início das operações em Umbaúba representa, também, o primeiro passo para a criação do chamado “Corredor Azul”, uma infraestrutura que permitirá o uso contínuo de gás natural como combustível ao longo das principais rodovias sergipanas, promovendo uma matriz energética mais limpa e econômica para o setor de transporte.

Por André Carvalho – Foto: Ascom Sergas