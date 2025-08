Intervenção da Iguá Sergipe em Socorro afetará abastecimento nesta quarta-feira

Instalação de equipamento beneficiará diretamente a gestão dos recursos hídricos e a regularidade no abastecimento à população socorrense

Para gerar mais eficiência no abastecimento de água, a Iguá Sergipe realizará na quarta-feira, 06, a instalação de um macromedidor na adutora de saída da Estação de Tratamento de Água (ETA) Oviedo Teixeira, em Nossa Senhora do Socorro. O equipamento permitirá a medição precisa do volume de água tratada que sai do sistema de captação e é disponibilizado para a rede de distribuição de água. A intervenção integra o programa de modernização das adutoras da região, beneficiando diretamente a gestão dos recursos hídricos e a regularidade no fornecimento à população.

Durante a execução da obra, haverá interrupção no abastecimento de água das 8h às 20h desta quarta-feira, 06, nos bairros da região norte do município, como os Conjuntos Marcos Freire I, II e III, Piabeta, Novo Horizonte, Maria do Carmo, João Alves, Taiçoca de Fora, Taiçoca de Dentro, São Brás, Mangabeira, Distrito Industrial e Albano Franco. Após a conclusão da instalação do equipamento, o abastecimento de água ocorrerá de forma gradativa aos imóveis da região.

O macromedidor é um equipamento utilizado em grandes redes, como adutoras e sistemas urbanos de distribuição, que operam em escala industrial. Seu funcionamento contínuo permite o monitoramento da vazão e do volume total de água tratada no sistema, sendo um instrumento essencial para assegurar que a produção seja compatível com a demanda da região atendida.

“Essa intervenção representa um avanço significativo para o sistema de abastecimento local. Com ele, poderemos monitorar com mais precisão o volume de água tratada e identificar rapidamente qualquer perda ou inconsistência no processo. Isso nos permite agir de forma mais eficiente para garantir que toda a população atendida receba água com qualidade e regularidade”, ressaltou o diretor de Operações da Iguá Sergipe, Claudio Martins.

A concessionária solicita a colaboração dos moradores da região, para que evitem desperdícios e priorizem o uso essencial da água, pois os benefícios a longo prazo serão fundamentais para o desenvolvimento da região.

Sobre a Iguá Sergipe: Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia inicia investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto assessoria