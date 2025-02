Intervenções autorizadas pelo Governo são comemoradas pela população de Pirambu

Além das dezenas de serviços disponibilizados nesta quinta-feira, 6, durante a 40ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’ em Pirambu, a 39 km da capital sergipana, o Governo do Estado anunciou a realização de obras de infraestrutura que contribuirão para a mobilidade e bem estar dos moradores. As intervenções envolvem diversas áreas, e trarão benefícios à população local, que comemorou as assinaturas e anúncios.

Inseridos no Programa Acelera Sergipe, foram autorizados a elaboração do projeto para a construção da Praça e espaço de convivência Reinaldo Moura, no valor de aproximadamente R$ 4,5 milhões. Também foi autorizada uma execução de 14 mil m² de pavimentação granítica no trecho entre a Rodovia SE-100 e o povoado Alagamar, com investimentos na ordem de R$ 2 milhões.

Além disso, foi assinada ordem de serviço para a implantação de 5 mil m² de pavimentação asfáltica em diversas vias do município, no valor de R$ 378 mil. Esta intervenção será executada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi).

De acordo com o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, as obras autorizadas irão impulsionar o progresso no município. “A cidade de Pirambu é vocacionada ao turismo e essas intervenções não apenas facilitam a mobilidade local, mas sobretudo, irão melhorar o cotidiano dos seus moradores, elevar a autoestima e fomentar o desenvolvimento socioeconômico”, ressaltou.

População satisfeita

Residente na sede municipal, o micro-empresário Deckson Moura, 40 anos, elogiou as ações do governo. “Qualquer que seja a obra de infraestrutura, ela torna-se um grande benefício para a cidade. Pavimentação é algo que todo morador gosta. Ainda existem vias que precisam desses serviços, pois uma rua calçada ou asfaltada facilita demais a vida de quem nela reside. A cidade carece de um espaço de lazer e o anúncio dessa nova praça será muito importante para nós, pais, passearmos com nossos filhos”, frisou.

Para a pensionista Luzinete Garcia Reis, 69 anos, a quinta-feira foi de dupla felicidade. “Estou contente porque acabei de fazer e receber minha carteira de Passe Livre, e fiquei ainda mais porque tenho amigas que moram em ruas que ainda não são pavimentadas. Com esse anúncio feito pelo governador Fábio Mitidieri, vai ficar maravilhoso para todas as famílias, que terão suas ruas modificadas”, avaliou.

