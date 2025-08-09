INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUEM PARA BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO

Conhecido por suas belezas naturais às margens do Velho Chico e por ter sido a última morada temporária do cangaceiro Lampião e seu bando, o município de Poço Redondo, no alto sertão sergipano, recebeu nesta sexta-feira, 8, a 54ª edição do ‘Sergipe é aqui’, que além dos inúmeros serviços ofertados, presenteou a população com novas obras de infraestrutura. Durante o evento, o governador Fábio Mitidieri assinou a ordem de serviço para a implantação de 15.000 m² de pavimentação granítica e 15.000 m² de pavimentação asfáltica em diversas vias do município, totalizando R$ 3.412.500,00 em investimentos. Também foi autorizada a inclusão da reforma e ampliação da Praça Frei Damião no programa Acelera Sergipe.

Atuando no ramo da Construção Civil, o mestre de obras Elias Oliveira, disse que as intervenções são um presente duplo para o povo. “Estou contente, pois trabalhei no serviço de pavimentação que o governo trouxe para cá. É uma situação ótima, porque ao mesmo tempo que a gente ganha o nosso dinheiro, contribui com benfeitorias para a nossa cidade. Fico feliz com a presença do governo em nosso município, são muitas obras feitas e outras chegando, está de parabéns”, afirmou.

Beneficiada pelo serviço de pavimentação granítica já executado pelo Governo, por meio da Sedurbi, a técnica de enfermagem Simone Caldeira contou que a vida das famílias mudou muito. “Melhorou bastante, quando chovia a frente da minha casa parecia uma barragem, era lama, buraco e poeira. Estou muito feliz, agora dá para sair de casa com tranquilidade. Essas obras que o governo trouxe são importantes porque a pavimentação tira a gente da lama e, com isso, a gente evita contrair várias doenças”, enfatizou.

De acordo com o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, as obras realizadas no município reafirmam o compromisso do Governo de Sergipe em se manter presente frente às necessidades da população. “Além de contribuir nas mais diversas áreas, o Executivo Estadual trouxe para Poço Redondo intervenções estruturantes que continuam impulsionando o desenvolvimento socioeconômico, a exemplo do Parque de Exposições em Santa Rosa do Ermírio, que já teve a primeira fase concluída e, hoje, visitamos o andamento da segunda etapa. Já são aproximadamente R$ 24 milhões em investimentos em obras concluídas e em andamento, que junto às pavimentações autorizadas hoje e que serão executadas pela Sedurbi e à reestruturação de um trecho da Rodovia SE-407, por meio do DER/SE, somam cerca de R$ 57 milhões, sem contar com outros projetos já encaminhados e que estão em análise. Mais do que executar obras, o governo promove o bem-estar dos munícipes”, frisou.

Foto: Ascom Sedurbi