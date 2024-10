Investigado por tráfico de drogas e homicídio morre em confronto, em Itabaiana

Em ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, um homem com vasta ficha criminal investigado por tráfico de drogas e homicídio foi localizado na cidade de Itabaiana. A ação policial ocorreu na noite dessa terça-feira, 15.

De acordo com as informações policiais, o investigado estava gerenciando o tráfico de drogas no bairro Invasão, após saída temporária do sistema prisional. Havia informação de que ele também andava armado pela localidade.

Diante das informações acerca da localização do investigado, as equipes iniciaram as buscas e o localizaram. Durante tentativa de abordagem, ele entrou em confronto, foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Na ação policial, foram apreendidos a arma de fogo, munições e pinos de drogas. O material foi encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana, onde o caso foi registrado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP