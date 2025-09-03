INVESTIMENTOS DE R$ 22,5 MILHÕES EM OBRAS TRANSFORMAM REALIDADE DE ITABAIANINHA E TOBIAS BARRETO

Moradores dos municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto têm motivos para comemorar. O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), anunciou e já tem em andamento uma série de obras importantes que prometem melhorar a mobilidade e a qualidade de vida na região.

Nesta terça-feira, 2, foi assinada a ordem de serviço para a duplicação, reurbanização e melhoramentos em um trecho de 1,46 km da rodovia SE-290, na avenida Rotary Club, em Tobias Barreto. Com um investimento de quase R$ 16,5 milhões, a obra tem um prazo de execução de 270 dias.

Em Itabaianinha, os investimentos também estão a todo vapor. Uma nova ponte está sendo construída sobre o Rio Itamirim, na rodovia SE-160. A estrutura, que terá 32 metros de extensão, já está com 25% dos serviços concluídos, com a fundação já finalizada. O próximo passo será a construção dos pilares, vigas e do tabuleiro da ponte. O valor do investimento é de mais de R$ 3 milhões, com prazo de execução de 180 dias.

Além disso, a rodovia SE-290 (Rua Tobias Barreto), em Itabaianinha, está recebendo serviços de drenagem e pavimentação. A obra, que tem 45% de execução, já completou a drenagem e se prepara para a terraplanagem e a pavimentação asfáltica. O investimento é de cerca de R$ 3,06 milhões e a previsão é de 120 dias para a conclusão.

Moradora de Itabaianinha há 20 anos, Edlene Ribeiro dos Santos, de 47 anos, comemora a iniciativa. “É uma alegria imensa ver essas obras acontecendo. Moro aqui há 20 anos e sempre sonhamos com melhorias na infraestrutura. A nova ponte e a pavimentação vão mudar a nossa vida para melhor, trazendo mais segurança e facilidade para a locomoção”, afirmou.

Pedro Dias de Carvalho, 62 anos, que mora na cidade há seis décadas, também expressa sua satisfação. “Eu vi essa cidade crescer e sei o quanto essas obras são importantes. A construção da ponte e a duplicação da rodovia em Tobias Barreto não são só um investimento, são a realização de um sonho, vão conectar as pessoas e trazer mais desenvolvimento para a nossa região”, enfatizou.

A visão de progresso é compartilhada pelo comerciante Valmir Macedo dos Santos, de 56 anos, que tem seu negócio há 20 e reside na cidade há 30. “Tenho comércio há 20 anos em Itabaianinha e sei o quanto a infraestrutura afeta os negócios. Com a melhoria das rodovias, o acesso vai ficar mais fácil e isso vai ajudar a movimentar a economia local. É um grande passo para a cidade”, ressaltou.

O diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque, fala sobre a importância dos investimentos. “São investimentos que fortalecem a infraestrutura dos municípios e reforçam o compromisso do governo em atender às demandas da população. As obras, que trarão mais segurança e fluidez no trânsito, são um sinal de progresso e um futuro mais promissor para a população de Itabaianinha, Tobias Barreto e região”, destacou.

Foto: Ascom/DER/SE