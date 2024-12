Investimentos em inovação posicionam Aracaju como polo de desenvolvimento tecnológico

Nos últimos oito anos, a capital sergipana tem se posicionado como uma cidade inovadora e tecnologicamente avançada, graças a uma série de investimentos estratégicos realizados pela Prefeitura de Aracaju. Nesse sentido, a cidade se consolidou como um polo de desenvolvimento econômico e tecnológico, transformando-se em um lugar onde ciência, inovação e empreendedorismo florescem. A criação de novas secretarias, conselhos e fundos municipais, além de políticas de incentivo fiscal, foram fundamentais para impulsionar esses avanços.

Em 2022, por meio de lei, o prefeito Edvaldo Nogueira criou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação. O objetivo principal, conforme o gestor dessa nova pasta, Victor Rollemberg, é impulsionar o desenvolvimento econômico e fomentar a ciência, tecnologia e inovação.

“Essa secretaria atua como um elo fundamental entre o poder público e a iniciativa privada, facilitando a criação de empregos, o empreendedorismo e o desenvolvimento de novas tecnologias. A secretaria também tem a responsabilidade de discutir e traçar os caminhos que a cidade deve seguir para garantir um futuro próspero e inovador”, diz Victor.

Um dos marcos mais importantes da gestão municipal, sublinha o secretário Victor Rollemberg, foi a criação do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI), através da Lei 5.540 de 2022. “Este conselho reúne representantes de universidades, entidades empresariais e secretarias municipais com o objetivo de promover discussões e propor soluções para transformar Aracaju em um centro de referência em inovação e tecnologia. O CMCTI também visa atrair startups e fomentar o desenvolvimento de tecnologias que impulsionem a economia local e ampliem o protagonismo da capital no cenário nacional”, pontua.

O CMCTI, complementa o secretário, é uma plataforma colaborativa, onde instituições como a Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Tiradentes (Unit), Sebrae e Associação de Startups de Sergipe (ASES) trabalham em conjunto com o poder público para desenvolver políticas de incentivo à inovação. A participação ativa dessas entidades é fundamental para o sucesso das iniciativas de tecnologia e inovação na cidade.

AjuInteligente

Projetada pela atual gestão para ser uma cidade inteligente, Aracaju investiu significativamente em infraestrutura tecnológica nos últimos anos. Um dos principais avanços, segundo o secretário, é a instalação de 170 quilômetros de fibra ótica, interligando órgãos e secretarias municipais.

Essa infraestrutura permitiu a implantação da plataforma AjuInteligente, que oferece cerca de 1.100 serviços públicos municipais de forma online. O sistema é parte integrante da estratégia de modernização da administração pública da capital e facilita o acesso dos cidadãos a serviços essenciais, aumentando a eficiência das ações governamentais.

Caju Hub

Como parte dessa política municipal, um dos mais recentes e relevantes projetos tecnológicos da Prefeitura de Aracaju é o Caju Hub, o primeiro hub de inovação da capital. Inaugurado recentemente no Centro de Arte e Cultura J. Inácio, o Caju Hub é um espaço dedicado à capacitação de jovens na área de tecnologia da informação e ao estímulo ao empreendedorismo.

Com investimentos de R$ 6,5 milhões, fruto de convênios da Prefeitura de Aracaju com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Caju Hub vai oferecer formação técnica para 600 jovens, através do programa Jovem Tech, que visa inserir essa população no mercado de trabalho tecnológico.

Além da formação profissional, o Caju Hub também conta com laboratórios de inovação, um auditório e o primeiro laboratório de inteligência artificial de Sergipe. O espaço foi projetado para ser um catalisador de novos negócios e startups, ajudando a transformar Aracaju em um polo de desenvolvimento tecnológico no Nordeste.

Incentivos fiscais e fomento às startups

Outro passo importante dado pela Prefeitura foi a redução da alíquota do ISS para empresas de tecnologia e startups. Com a publicação do Decreto nº 7.628/24, o município reduziu o imposto de 5% para 2%, tornando Aracaju um ambiente ainda mais atraente para a instalação de empresas inovadoras.

“O objetivo é fortalecer o ecossistema tecnológico local, gerar mais empregos e promover o empreendedorismo. A iniciativa foi amplamente elogiada por empresários do setor, que destacaram o impacto positivo na competitividade das empresas e na geração de negócios”, observa o secretário do Desenvolvimento Econômico.

Essa política de incentivos fiscais é complementada pelo Fundo Municipal de Tecnologia, que visa fomentar startups e empresas de base tecnológica. O fundo oferece suporte financeiro para jovens empreendedores, especialmente aqueles que acabaram de sair da universidade e ainda não possuem capital para investir em seus projetos.

O secretário Victor Rollemberg afirma que esses conjuntos de incentivos são essenciais para transformar Aracaju em um polo de inovação e tecnologia, capaz de atrair investimentos e gerar empregos qualificados.

“O primeiro passo foi a criação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação no ano passado. Em seguida, instituímos o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e aprovamos uma lei que reduziu o ISS de 5% para 2% para empresas de tecnologia que queiram se estabelecer em Aracaju. Agora, estamos lançando o Caju Hub, que será responsável por capacitar nossos jovens em linguagens de programação. Acredito fortemente que essa iniciativa vai gerar empregos e renda com salários competitivos, porque o que mais falta hoje, tanto no Brasil quanto em Aracaju, são profissionais qualificados em tecnologia”, afirma Victor.

Ecossistema favorável

Para o secretário Rollemberg, a criação de um ecossistema favorável ao desenvolvimento de startups foi uma das prioridades da gestão municipal. Nesse contexto, o Caju Hub e o CMCTI desempenham papéis centrais, colaborando com universidades e empresas privadas para fomentar a inovação.

“A parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o Instituto de Inovação de Sergipe (Inova-SE) também tem sido fundamental para garantir que as startups criadas em Aracaju possam usufruir dos benefícios fiscais e das infraestruturas de apoio oferecidas pela cidade”, diz o gestor, lembrando que o incentivo à criação de novas empresas e à formação de mão de obra qualificada é um dos principais objetivos do programa Jovem Tech, que já está capacitando jovens para trabalhar em áreas como desenvolvimento de software e inteligência artificial.

“Com essa estratégia, a Prefeitura está preparando uma nova geração de profissionais para atuar no mercado global de tecnologia, enquanto fortalece a economia local”, reforça.

Projeção nacional e internacional

Os avanços tecnológicos implementados em Aracaju não se limitam ao cenário local. Com a criação do CMCTI e do Caju Hub, Aracaju está se projetando como um polo de inovação no Brasil e no exterior. A modernização dos serviços públicos, o incentivo à criação de startups e a formação de mão de obra qualificada, na opinião do secretário, são iniciativas que colocam Aracaju no mapa da tecnologia e atraem a atenção de investidores de fora do estado.

Os próximos passos incluem a expansão das políticas de incentivo, a regulamentação de novos fundos de apoio à inovação e a atração de empresas internacionais para o município.

Conforme o secretário Victor Rollemberg, Aracaju está trilhando um caminho de desenvolvimento sustentável e tecnológico, que transformará a cidade em uma referência de inovação no Nordeste.

“Os investimentos em tecnologia realizados pela Prefeitura de Aracaju nos últimos sete anos foram decisivos para transformar a cidade em um ambiente propício à inovação e ao empreendedorismo. Com políticas voltadas para o fomento de startups, redução de impostos, criação de hubs de inovação e capacitação de jovens, Aracaju se consolidou como um polo de desenvolvimento tecnológico no Brasil. A cidade segue avançando, preparando-se para os desafios futuros e buscando sempre colocar-se na vanguarda da inovação”, conclui o gestor.

Fonte e foto ascom AAN