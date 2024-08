Ipesaúde: Beneficiários devem cadastrar biometria facial até 31

A partir de 1º de setembro, a biometria facial será requisito indispensável para atendimento nas unidades próprias do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde). Para os atendimentos nas unidades credenciadas, a novidade estará em vigor a partir de 1º de outubro.

O prazo final para cadastrar a biometria é 31 de agosto. À medida que a data se aproxima, o Ipesaúde pede aos beneficiários que ainda não realizaram a biometria que se dirijam a uma das unidades do instituto, tanto na capital quanto no interior do estado, ou que efetuem o procedimento por meio do aplicativo ‘Meu Ipesaúde’. Além disso, a biometria está sendo disponibilizada durante os eventos itinerantes ‘Sergipe é aqui’, ‘Programa Avançar’ e ‘Ipes Até Você’.

Vale salientar que a biometria deverá ser feita por todos os beneficiários e dependentes, tendo como exceção crianças menores de 3 anos. Os beneficiários atendidos pelo sistema home care terão a biometria realizada pelos profissionais do Ipesaúde durante o atendimento em suas residências.

É essencial que os beneficiários colaborem e participem porque, através dessa iniciativa, o Ipesaúde visa aprimorar a segurança e a precisão dos atendimentos, além de agilizar os processos, prevenir fraudes e assegurar serviços de maior qualidade, eficiência e confiança para os conveniados.

Foto: Ascom Ipesaúde