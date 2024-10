IPTU 2025: Prazo para desconto ou isenção na Barra termina dia 31 de outubro

A Prefeitura da Barra dos Coqueiros, por meio do Departamento de Tributos, informa aos contribuintes que o prazo final para solicitar desconto ou isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 termina no dia 31 de outubro.

Desconto de 50% efetivos

Os servidores públicos efetivos que possuem apenas um imóvel residencial e nele residem têm direito a um desconto de 50% no valor do IPTU. Para obter o benefício, é necessário apresentar uma declaração que comprove a condição de servidor até a data limite.

Isenção total

Conforme o Código Tributário Municipal, a Prefeitura oferece isenção total do IPTU para os cidadãos que recebem de um a três salários mínimos, desde que atendam a determinados critérios, que incluem a posse de pequenos imóveis residenciais, ser idoso, aposentado ou pensionista, ter condições especiais de saúde ou co-titularidade entre cônjuges. Confira no final da matéria a relação dos critérios de isenção.

Isenção para entidades sem fins lucrativos

Imóveis utilizados por entidades sem fins lucrativos, como sociedades desportivas e associações de moradores, também podem solicitar isenção, desde que suas atividades estejam em conformidade com seus estatutos. Além disso, imóveis dedicados a atividades culturais e educacionais, como teatros e museus que oferecem serviços gratuitos, também podem ser beneficiados.

Como solicitar

Os interessados em obter desconto ou isenção devem formalizar os seus pedidos junto ao Departamento de Arrecadação e Tributos, apresentando a documentação que comprove o cumprimento dos requisitos legais.

Para renovações de isenção, é possível reutilizar a documentação do primeiro pedido, bastando informar o número do processo original e apresentar novas comprovações, se necessário. A concessão do benefício estará sujeita à verificação dos dados fornecidos.

Horário de atendimento

O Departamento de Tributos está localizado na Avenida Moisés Gomes Pereira, nº 16, Centro da Barra dos Coqueiros, anexo à sede da Prefeitura Municipal. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone (79) 3025-8120 ou pelo e-mail tributos@barradoscoqueiros.se.gov.br.

Critérios para isenção

Famílias de Baixa Renda:

– Receber até 1 salário mínimo

– Ter um único imóvel do casal ou cônjuge

– Utilizar o único imóvel como residência

Proprietários de pequenos imóveis residenciais:

– Receber até 2 salários mínimos

– Possuir um único imóvel residencial com até 80 m²

Idosos, Aposentados e Pensionistas:

– Receber até 2 salários mínimos

– Ter mais de 60 anos

– Possuir um único imóvel residencial com até 120 m²

Aposentados por Invalidez:

– Receber até 3 salários mínimos

– Apresentar comprovação de invalidez permanente

– Possuir um único imóvel residencial

Pessoas com Deficiência ou Doença:

– Receber até 2 salários mínimos

– Ter deficiência física/mental ou doença incurável

– Possuir um único imóvel residencial com até 80 m²

Co-titularidade entre Cônjuges:

– Receber até 2 salários mínimos

– Cônjuge não pode possuir outro imóvel

Documentação Necessária

Os contribuintes devem apresentar:

– Documento de identificação de todos os membros do grupo familiar

– Comprovante de aquisição do imóvel e comprovante de residência

– Folha resumo do CadÚnico (para quem não possui renda declarada)

– Extrato de pagamento da previdência (para beneficiários)

– Demonstrativo de pagamento de salário (contracheque, holerite) para quem recebe salário

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Fonte e foto ascom Barra dos Coqueiros