“Iremos transformar a vida de muitas famílias” diz Adailton sobre construção de Equoterapia

O espaço está em fase de finalização e recebeu a visita técnica do prefeito Adailton Sousa e autoridades locais na manhã desta terça-feira, 04

Proporcionar o desenvolvimento psicológico e social para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência é o objetivo da prefeitura de Itabaiana com a construção do Centro Municipal de Equoterapia. O espaço está em fase de finalização e recebeu a visita técnica do prefeito Adailton Sousa e autoridades locais na manhã desta terça-feira, 04.

Para o prefeito Adailton essa é uma das maiores e mais importantes obras da sua gestão. “Essa obra vai atender várias crianças e adolescentes com deficiência. A gente sonhou lá atrás, planejou e hoje estamos realizando. Iremos transformar a vida de muitas famílias em Itabaiana e toda a região”, disse.

O centro contará com uma equipe de profissionais multidisciplinar com psicólogos, fonoaudiólogos, Terapeuta Ocupacional, fisioterapeutas e Equitadores. Eles passaram por uma especialização na Associação Nacional de Equoterapia, em Brasília. “O prefeito se sensibilizou com a causa, montou a equipe e enviou à Brasília para que a gente pudesse se especializar, cada um em sua área, para atender as necessidade do município. O curso foi enriquecedor, esclarecemos dúvidas e vimos na prática como a Equoterapia funciona e pode transformar vidas”, disse o fisioterapeuta Júnior Alves.

O Equitador da equipe é pai de uma criança autista e sabe da importância do tratamento no desenvolvimento destas pessoas. “Lá atrás eu busquei informações sobre a Equoterapia e apliquei no dia-a-dia do meu filho. Vendo a sua evolução, criei um grupo de pais chamado Anjo Azul. A prefeitura me acolheu, deu apoio e prometeu implementar em Itabaiana. Somos pais de crianças com deficiência e estamos acostumados a ser desacreditados. Hoje posso ver com os meus próprios olhos que a promessa foi cumprida”, disse Antônio.

O valor total da obra é de 2.499.973,00, fruto de transferência especial do município e de emendas parlamentares (destinadas pela ex-Senadora da República, Maria do Carmo, e pelo ex-Deputado Federal Bosco Costa). A equoterapia é uma atividade que integra as áreas de saúde, educação e equitação para o desenvolvimento psicológico e social de pessoas com deficiência. A atividade reúne exercícios de coordenação motora, flexibilidade, concentração e agilidade para promover um maior equilíbrio físico e psíquico.

Estiveram presentes na visita o Deputado Federal Ícaro de Valmir e o Deputado Estadual Marcos Oliveira. “Ambiente aconchegante, controlado altamente e preparado para receber nossas crianças e adolescentes Com essa visita, a gente mostra a população como está passo a passo dessa obra que é de interesse de todos”, disse Ícaro. “É uma luta antiga nossa. Quando estava presidente da Câmara participei da aprovação da abertura do crédito para custear a obra e agora vejo ela quase pronta. Motivo de muito orgulho para toda a gestão”, disse Marcos.

Também participaram da visita os vereadores Joãozinho do Lagamar, Pedro da Agrovila, Edilene Barros e Roosevelt Santana, além de secretários, líderes comunitários e autoridades locais.

Fonte e foto assessoria