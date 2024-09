Irma Karla quer ocupar uma das cadeiras na Câmara de Aracaju para lutar pelo Turismo

Candidata a vereadora acredita que o Turismo pode melhorar com uma representante veterana da área

Há 32 anos na atividade de Guia de Turismo e 19 anos na luta sindical da classe turística, Irma Karla lançou seu nome como candidata a vereadora de Aracaju, com desejo de transformação. Filiada ao partido Avante, Irma Karla é Relações Públicas, servidora pública federal concursada e acredita que com sua trajetória profissional e ampla experiência na área, o turismo na capital sergipana pode ser ainda melhor.

“Fui presidente nacional dos Guias de Turismo por duas gestões, ou seja, seis anos. E esse ano fui eleita vice-presidente da Federação Nacional dos Guias. E ainda no 4° mandato de Presidente do Sindicato Estadual. Então é uma luta que envolve municípios, Estado e país, em favor da categoria, mas principalmente em favor do turismo, que movimenta uma grande cadeia produtiva, gera milhares de empregos e consequentemente eleva a qualidade de vida da população”, pontua Irma Karla do Turismo.

A candidata do Avante pondera que todo o trade do turismo precisa se unir para que o trabalho possa ser melhorado. Mas não só isso, muitas vezes é preciso lutar e cobrar das administrações estaduais e municipais, melhorias e mudanças, atividade na qual é veterana.

Indústria sem chaminé

Irma Karla aponta uma preocupação com aqueles que acreditam que o turismo é uma Indústria sem chaminé. A expressão popular sugere que o turismo é a indústria da felicidade. Entretanto, o turismo possui questões que precisam de medidas mais efetivas.

“Nós temos que lutar pela preservação ambiental. Também existem questões ligadas à droga, a exploração. Ou seja, é a indústria da felicidade, mas que tem percalços que devem ser resolvidos, outros revistos e melhorados. Precisamos trabalhar para resolver os problemas e desenvolver o turismo da cidade da melhor forma possível”, explica.

Representação feminina

Atualmente, apenas três mulheres ocupam cadeiras na Câmara Municipal de Aracaju. A participação feminina representa uma porcentagem de menos de 13%, já que a casa possui 24 assentos e, a partir de 2025, passará para 26.

Irma Karla quer ocupar esse espaço e afirma que a mulher possui habilidades imprescindíveis para a vida política. “A mulher tem uma infinidade de ações para desenvolver, sempre mostrando o seu lado profissional, Mãe, amiga, companheira, em todas as esferas. Tem um foco, mas ao mesmo tempo está sempre observando, olhando tudo ao seu redor. Ela tem empatia maior para tratar com o outro, para ver a necessidade do outro e ajudar. E nós mulheres precisamos enxergar isso e eleger mais representantes para o parlamento”, sugere a candidata à Câmara Municipal de Aracaju.

Solidariedade

Muito antes de pensar em seguir carreira política, Irma Karla já trabalhava para ajudar ao próximo. Durante a pandemia, reuniu amigos e empresários para estender a mão aos mais necessitados. “Juntei os amigos empresários, os amigos de colegas, para ajudar nas cestas básicas. Assim, nós conseguimos ajudar muitas pessoas”, conta.

Irma Karla também lutou por seus colegas profissionais do turismo durante a pandemia. “Sabia que meus colegas estavam precisando, que viviam exclusivamente do turismo. Fui em busca de mudanças até mesmo na legislação, que teve um valor de apoio, um cadastro único, para os profissionais autônomos. Isso é lutar, é trabalhar pela causa comum do turismo e do profissional do turismo”, enfatiza a candidata a vereadora de Aracaju.

