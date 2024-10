IRMÃO DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO NA CHAPA DE MÁRIO SOFRE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM RIACHÃO DO DANTAS

O ex-vereador de Riachão do Dantas, Alberto Franco, irmão Albertino Franco (PSB), candidato a vice-prefeito na chapa do administrador Mário de Mi Fontes (União Brasil), denunciou que sofreu uma tentativa de homicídio na noite da última quarta-feira (2) no município do Centro-Sul sergipano.

Segundo Alberto, por volta das 20h20, ele estava no povoado Cipozinho, com algumas pessoas, e em seguida em sentido ao povoado Volta foi surpreendido por um veículo fiat uno, momento esse em que um indivíduo efetuou um disparo de arma de fogo contra o seu carro.

O mesmo ainda relatou que o disparo efetuado não atingiu o veículo e nem tão pouco qualquer pessoa do carro.

O caso foi registrado através de BO na Delegacia de Riachão do Dantas.

Confira: