IronMan 70.3 movimenta turismo e impulsiona nome de Sergipe no cenário internacional

A capital sergipana já está em ritmo de contagem regressiva para a realização do IronMan 70.3. A maior prova de triatlo da América Latina acontecerá pela primeira vez em Aracaju no próximo domingo, 24, com apoio do Governo do Estado, fechando o calendário do circuito em 2024. Por ser um evento de alto nível, com expectativa de reunir mais de 1.100 participantes de 12 países, o setor do turismo está bastante empolgado.

Os atletas presentes na competição trazem suas equipes, fazendo com que milhares de pessoas estejam em Aracaju para a prova. Além disso, o percurso passará por alguns dos principais pontos turísticos da capital, iniciando na foz do Rio Vaza Barris e terminando na Orla da Atalaia. Os triatletas terão o desafio de completar os 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida em meio a um cenário paradisíaco e acolhedor.

Um dos braços do governo envolvidos no apoio ao IronMan 70.3 é a Secretaria de Estado do Turismo (Setur). O gestor da pasta, Marcos Franco, exaltou a realização da prova em Aracaju, e o potencial que ela traz à cidade. Isso porque, além do turismo em pontos importantes, o IronMan movimenta a economia em bares, restaurantes e hoteis, por exemplo.

“Fico muito feliz por ver que, pela primeira vez, um evento esportivo desse porte acontecerá em Sergipe. Durante quatro dias, mais de mil atletas estarão em Aracaju para a etapa inédita da mais importante competição mundial do triatlo. Eles são potenciais turistas, e vão poder conhecer os inúmeros pontos turísticos da nossa capital, como a Orla da Atalaia”, afirmou o secretário.

Fortalecimento do turismo

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), Antônio Carlos Franco, comenta que o evento representa não apenas uma oportunidade para os atletas, mas também um marco significativo para o turismo e a economia do nosso estado, pois o Ironman é o maior evento esportivo internacional que Sergipe já teve o privilégio de sediar, e isso demonstra a capacidade da nossa cidade de receber competições de alto nível.

“Estamos preparados para acolher os atletas e visitantes com a hospitalidade característica do nosso povo. O Ironman não só promove a prática esportiva, mas também coloca Sergipe em evidência no cenário mundial, atraindo a atenção durante o período do evento”, destacou o presidente da ABIH-SE.

Desta forma, Sergipe se mostra não apenas para todo o país, mas também espalhando-se pelo mundo. A gestão estadual tem investido na divulgação de eventos no Brasil que impulsionam o destino Sergipe, e uma competição internacional como o IronMan faz com que isso perpasse além fronteiras.

“A competição será divulgada em outros países. Isso tudo é vitrine para promover nosso destino ao mundo, ressaltando não apenas o turismo esportivo, mas também o de lazer. Assim, com a cidade fervilhando de visitantes no final de novembro, movimentamos a cadeia do turismo, estimulando a economia local com a geração de empregos e renda”, acrescentou o secretário Marcos Franco.

Foto: Artruro Paganini