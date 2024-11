Ironman: confira as rotas alternativas em diversas vias da capital

Para garantir a mobilidade urbana em Aracaju durante a realização do Itaú BBA Ironman 70.3, uma das maiores competições de triatlo da América Latina, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) elaborou rotas alternativas detalhadas para orientar condutores e motociclistas.

Em virtude do evento, que será realizado no próximo domingo, 24, o trânsito terá alterações significativas em diversas vias da capital a fim de garantir a segurança dos atletas e o bom andamento de todas as etapas da prova.

A competição terá início às 5h30, no antigo atracadouro de balsas, ao lado da Ponte Joel Silveira, no bairro Mosqueiro. De lá, os atletas seguirão para a etapa de ciclismo, percorrendo a rodovia SE-100 e as avenidas Inácio Barbosa, Santos Dumont, Beira Mar e Tancredo Neves, até a Praça de Eventos da Orla da Atalaia, onde será iniciada a etapa de corrida. Em virtude dessa dinâmica, condutores e motociclistas deverão estar atentos às interdições e aos bloqueios estratégicos que serão realizados ao longo do percurso.

Rotas Alternativas

Bairro Mosqueiro e Zona de Expansão

A avenida Inácio Barbosa (Rodovia José Sarney) estará bloqueada para a etapa de ciclismo, sendo inviável o tráfego pelo local. Como alternativa, motoristas podem utilizar a avenida Melício Machado, a Rodovia dos Náufragos, com acesso ao Mosqueiro, Zona de Expansão e Orla Pôr do Sol.

Avenida Santos Dumont (Orla da Atalaia)

No sentido praias/Centro, o trecho compreendido entre o antigo Hotel Parque dos Coqueiros e o Farol da Coroa do Meio estará interditado. A SMTT recomenda o acesso pela da Rua Juiz Moacir Sobral, avenida Etelvino Alves de Lima, avenida Monteiro Lobato até a avenida Hildete Falcão Baptista. Outra rota sugerida é que acessa a rua Deputado Clóvis Rollemberg, seguindo a avenida Melício Machado.

Já no sentido Centro/praias, para o acesso à Orla da Atalaia, o trânsito será operado em meia pista. Condutores e motociclistas podem optar pela avenida Delmiro Gouveia, rua Urbano Neto, acessando a Rua Vereador Joaquim Maurício Cardoso Filho e retornando à avenida Santos Dumont pela rua Waldemar Silva Carvalho, após o Farol da Coroa do Meio. Para o acesso aos bares da Aruana, no sentido Centro/praias, o condutor deve seguir pela rua Deputado Clóvis Rollemberg até a avenida Melício Machado e depois avenida Dr. Silvio Cabral Santana.

O acesso aos bares da Praia dos Artistas será feito pela rua Urbano Neto, acessando a contramão da avenida Santos Dumont até a saída do estacionamento.

Avenida Beira Mar

No sentido praias/Centro, o trânsito ficará em meia pista até a rotatória do Caju. Após este trecho o trânsito fica livre para o Centro. Para o acesso a zona Oeste da cidade a alternativa é acessar a avenida Francisco Porto, em direção à avenida Augusto Franco.

Já no sentido Centro/Sul recomenda-se utilizar a avenida Pedro Calazans, seguindo pela avenida Hermes Fontes até a avenida José Carlos Silva ou avenida Delmiro Gouveia, evitando os pontos de bloqueio por dentro do bairro Coroa do Meio.

Avenida Tancredo Neves

O trecho entre o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) e a avenida Beira Mar ficará em meia pista. Os veículos que saem do bairro Jabotiana devem fazer o retorno embaixo do viaduto do Distrito Industrial de Aracaju (D.I.A), com acesso aos bairros da zona Norte e saída da cidade. O retorno em frente ao Huse ficará bloqueado para o trânsito de veículos, somente permitindo o acesso de ambulâncias e de veículos do transporte público.

Rotatória do Terminal da Atalaia

A rotatória do Terminal da Atalaia ficará bloqueada para o retorno de veículos e motocicletas. Para evitar congestionamentos, sugere-se utilizar a rua Arício Guimarães Fortes, seguindo pela Rua Deputado Clóvis Rollemberg até a avenida Melício Machado.

A SMTT de Aracaju recomenda ainda que cad condutor e motociclista planeje seu trajeto com antecedência e verifique os horários das interdições para evitar imprevistos. Recomenda ainda que sejam utilizados aplicativos de navegação em tempo real (tipo Waze), que poderão indicar as rotas alternativas e desvios atualizados. Alerta que é imprescindível o respeito às sinalizações temporárias e às orientações dos agentes de trânsito que estarão presentes para auxiliar no controle do tráfego e garantir a segurança de todos.

A previsão é de que o evento seja encerrado às 14h, com os bloqueios sendo liberados gradativamente à medida que as etapas da grande prova forem concluídas. “Agradecemos a colaboração de todos os órgãos envolvidos com seus respectivos efetivos e, especialmente, de toda a população. Reforçamos que as alterações no trânsito e as sugestões das rotas alternativas visam garantir a fluidez nas vias da capital, a segurança da população e dos atletas, assegurando ainda a organização de um evento que promete movimentar a cidade, trazendo benefícios econômicos e sociais para Aracaju”, explica o superintendente de Transportes e Trânsito de Aracaju, o tenente–coronel Sílvio Prado, que também é coordenador geral do Itaú BBA Ironman 70.3 Aracaju.

Com informações e foto da SMTT