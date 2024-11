Ironman: SMTT organiza operação de trânsito para garantir segurança e mobilidade

Com a realização do Ironman 70.3 Itaú BBA, a maior prova de triatlo da América Latina, a Prefeitura de Aracaju, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), colocará em prática uma minuciosa operação de trânsito, gerando alterações dos fluxos em diversos pontos da cidade. A competição será realizada no próximo domingo, 24, de forma a inserir a capital sergipana no circuito internacional de eventos esportivos.

Ironman 70.3 Itaú BBA será realizado em Aracaju através de um percurso de 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. A prova será iniciada às 5h30, com a etapa da natação, no antigo atracadouro de balsas, ao lado da Ponte Joel Silveira, no bairro Mosqueiro. Em seguida, os atletas seguirão para a etapa de ciclismo, percorrerão a rodovia SE-100 e as avenidas Inácio Barbosa, Santos Dumont, Beira Mar e Tancredo Neves, finalizando na praça de eventos da Orla da Atalaia.

No percurso do ciclismo, a rodovia e os retornos serão bloqueados e monitorados por equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) e outras forças de segurança pública do Estado.

Orla da Atalaia

Já na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, a SMTT de Aracaju realizará bloqueios em pontos estratégicos, incluindo os retornos da avenida. O sentido praias/Centro da Santos Dumont, estará totalmente fechado desde o antigo Hotel Parque dos Coqueiros, até o Farol da Coroa do Meio. Já o sentido Centro/praias, estará em meia pista.

Além disso, haverá pontos de controle de fluxo de veículos com a utilização do sistema “pare e siga” nos Arcos da Orla, no cruzamento da avenida Rotary com a avenida Paulo Costa, e na rotatória do Terminal da Atalaia, visando garantir a segurança dos competidores e minimizar os impactos no trânsito.

Ao chegarem pedalando às avenidas Rotary e Beira Mar, os atletas retornarão pela Rotatória do Caju (próxima à Ponte Gogofredo Diniz), e voltarão pela Beira Mar, no sentido Sul da via, para acessar a avenida Tancredo Neves.

O trajeto seguirá até o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) e, em seguida, os atletas retornarão pela avenida Tancredo Neves, acessando novamente a Beira até a Atalaia, finalizando a etapa do ciclismo na Praça de Eventos da Orla. O trânsito nas avenidas ficará em meia pista para a passagem dos ciclistas.

Já os cruzamentos das avenidas Beira Mar com Murillo Dantas, Beira Mar com José Carlos Silva, Tancredo Neves com José da Silva Ribeiro Filho, Tancredo Neves com João Ouro, Tancredo Neves com João Geniton e o que fica próximo ao Huse, estarão fechados durante a passagem dos atletas.

Corrida

Ao chegarem à Orla da Atalaia, os atletas mudarão de modalidade, passando para a corrida. Essa etapa da prova será na avenida Santos Dumont, entre o Farol da Coroa do Meio e o retorno do Hotel do SESC, e o trânsito ficará em meia pista. A chegada e a finalização da competição será na Praça de Eventos da Orla. A previsão é de que o evento seja encerrado às 13h. Os bloqueios nas vias serão liberados gradativamente.

Recomendações

O superintendente de Transportes e Trânsito de Aracaju, tenente-coronel Silvio Prado, destaca a soma de esforços da Prefeitura de Aracaju e do Governo do Estado para essa grande operação.

“Teremos natação, ciclismo e corrida em uma única competição, daí a importante articulação entre todos os órgãos municipais e estaduais. Com um plano estratégico montado estaremos trabalhando para que o evento ocorra com segurança e tranquilidade para todos. Recomendamos que os condutores e motociclistas planejem seus trajetos com antecedência, evitando as áreas bloqueadas e respeitando as orientações dos agentes de trânsito, a fim de minimizar os impactos no tráfego e contribuir para a segurança da população e dos atletas”, destacou Silvio Prado. .

Transporte público

Devido à realização do Ironman, os itinerários de algumas linhas do transporte coletivo serão alteradas temporariamente no domingo, dia 24. São elas: 004 – Santa Maria / Mercado; 007 – Fernando Collor / Atalaia; 008 – Porto Sul / Bairro Industrial; 051 – Atalaia / Centro; 080 – Bugio / Atalaia; 100 CS1 – Circular Shoppings 01; 100 CS2 – Circular Shoppings 02; 411B – Inácio Barbosa / D.I.A; 501 – Povoado São José / Zona Sul; 504 – 17 de Março / Zona Sul via Aquarius; 505 – Santa Maria / Zona Sul; 600 CP1 – Circular Praias 01; 600 CP2 – Circular Praias 02; 701 – Jardim Atlântico / Mercado via Shopping Riomar; 702 – Augusto Franco / Mercado via Beira Mar e 717 – Mosqueiro / Mercado via Beira Mar.

Itinerários

Linha 004

Sentido Norte: Terminal D.I.A., avenida Adélia Franco, avenida Dep. Silvio Teixeira, avenida Jornalista Santos Santana, rótula, avenida Jornalista Santos Santana, avenida Pedro Valadares, avenida Francisco Porto, avenida Beira Mar, retorno, avenida Beira Mar.

Linha 007

Sentido Norte: Terminal Zona Sul, rua Juiz Moacir Sobral, rua Roney de Luca, rótula, rua Etelvino Alves de Lima, rua Dep. Raimundo Diniz, avenida Monteiro Lobato, avenida Hildete Falcão Baptista, avenida Emp. José Carlos Silva, avenida Josino José de Almeida (Canal 4), avenida Paulo VI, avenida Min. Geraldo Barreto Sobral, avenida Pedro Valadares, avenida Francisco Porto, avenida Beira Mar, retorno, avenida Beira Mar.

Linhas 008, 051, 100 CS2 e 701

Sentido Norte: Terminal Zona Sul, avenida Rotary, ruas Cel. José Figueiredo de Albuquerque, Dr. Fernando Sampaio, Aloísio Campos, Renato Fonseca de Oliveira, avenida Mário Jorge Menezes Vieira.

Linhas 008, 051, 100 CS1 e 701

Sentido Sul: rua Aloísio Campos, rua Dr. Milton Dortas de Mendonça, ruaJuiz Moacir Sobral, Terminal Zona Sul.

Linhas 080 e 505

Sentido Norte: Terminal Zona Sul, rua Juiz Moacir Sobral, rua Roney deLuca, rótula, rua Etelvino Alves de Lima, rua Dep. Raimundo Diniz, avenida Monteiro Lobato, avenida Hildete Falcão Baptista, avenida. Emp. José Carlos Silva.

Sentido Sul: avenida Emp. José Carlos Silva, avenida Hildete Falcão Baptista, avenida Melício Machado, retorno, avenida Melício Machado, rua Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Des. João Bosco de Andrade Lima, rua Juiz Moacir Sobral, Terminal Zona Sul.

Linha 100 CS1

Sentido D.I.A.: Terminal Zona Sul, rua Juiz Moacir Sobral, rua Roney deLuca, rótula, rua Etelvino Alves de Lima, rua Dep. Raimundo Diniz, avenida Monteiro Lobato, avenida Hildete Falcão Baptista, avenida Emp. José Carlos Silva, avenida Dr.José Tomaz D’Ávila Nabuco (Canal 5), avenida Murilo Dantas, rótula do Farol, avenida Murilo Dantas, avenida Dr. José Tomaz D’Ávila Nabuco (Canal 5).

Linha 411B

Sentido Inácio Barbosa / D.I.A.: avenida Cecília Meireles, rua Castro Alves, rua Vitor Meireles, rua Olavo Bilac, avenida Cecília Meireles, rua Ângela Maria Santana Ribeiro, avenida Universo, rua Júpiter, rua dos Flamboyants, rua dos Lírios, avenida Paulo VI, avenida Min. Geraldo Barreto Sobral, retorno, avenida Min. Geraldo Barreto Sobral, avenida Tancredo Neves, viaduto do D.I.A., Terminal D.I.A.

Linha 501

Sentido Pov. São José e Areia Branca: Terminal Zona Sul, avenida Des. João Bosco de Andrade Lima, rua Juiz Moacir Sobral, rua Arício Guimarães Fortes, avenida Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Melício Machado, retorno, avenida Melício Machado, rodovia dos Náufragos, Povoados São José, Areia Branca e Zenza.

Sentido Terminal Zona Sul: Povoados Zenza, Areia Branca e São José, rodovia dos Náufragos, retorno, rodovia dos Náufragos, avenida Melício Machado, avenida Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Des. João Bosco de Andrade Lima, rua Juiz Moacir Sobral, Terminal Zona Sul.

Linha 504

Sentido Bairro 17 de Março: Terminal Zona Sul, avenida Des. João Bosco de Andrade Lima, rua Juiz Moacir Sobral, rua Arício Guimarães Fortes, avenida Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Melício Machado, retorno, avenida Melício Machado, rodovia dos Náufragos.

Linhas 600 CP1, 600 CP2 e 717

Sentido Mosqueiro: Terminal Zona Sul, avenida Des. João Bosco de Andrade Lima, rua Juiz Moacir Sobral, rua Arício Guimarães Fortes, avenida Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Melício Machado, retorno, avenida Melício Machado, rodovia dos Náufragos, final do bairro Mosqueiro.

Sentido Terminal Zona Sul: rodovia dos Náufragos, retorno, rodovia dos Náufragos, avenida Melício Machado, avenida Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Des. João Bosco de Andrade Lima, rua Juiz Moacir Sobral e Terminal Zona Sul.

