Irregularidades na alimentação escolar municipal poderão ser denunciadas através de e-mail

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) da cidade de Itaporanga d’Ajuda informa que criou um e-mail com o objetivo de receber denúncias sobre possíveis irregularidades relacionadas à alimentação nas escolas municipais. A iniciativa visa garantir que as escolas estejam sempre oferecendo um padrão de qualidade adequado para os estudantes. As irregularidades podem ser enviadas para denunciasdocae@gmail.com.

O CAE é responsável por fiscalizar a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no município, assegurando que as refeições fornecidas nas escolas atendam aos critérios estabelecidos pelo programa. Com a criação deste e-mail, a população terá uma forma direta de comunicar qualquer situação que possa estar em desacordo com esses critérios.

Será mais um canal disponível em que a comunidade poderá relatar questões como falta de higiene na preparação dos alimentos, má qualidade dos produtos utilizados, irregularidades na quantidade ou na diversidade dos alimentos oferecidos, entre outros problemas relacionados à alimentação escolar.

O prefeitura Otávio Sobral reforça o compromisso da prefeitura de Itaporanga d’Ajuda em garantir uma alimentação saudável e adequada aos estudantes. “Ao receber essas denúncias, o CAE poderá tomar as medidas cabíveis para investigar e corrigir possíveis irregularidades, visando sempre o bem-estar e a saúde dos alunos”, explica.

A colaboração de toda a comunidade é essencial para que as escolas estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo PNAE. Ao denunciar qualquer problema encontrado na alimentação escolar, os cidadãos contribuem para o aprimoramento contínuo do serviço oferecido às crianças e adolescentes do município.

Dessa forma, a prefeitura de Itaporanga d’Ajuda reforça o convite para que todos colaborem, utilizando o e-mail de denúncias disponibilizado pelo CAE. Através dessa iniciativa, nossas escolas poderão sempre manter o melhor padrão de qualidade na alimentação, garantindo o bem-estar e a saúde dos pequenos itaporanguenses.

Fonte e foto assessoria