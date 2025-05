Isac marca presença no X1 Extreme e entrega primeira mesa de Teqball do Bairro Industrial

Na última sexta-feira, 23 de maio, o vereador Isac Silveira (União Brasil), líder da prefeita Emilia Correa na Câmara Municipal de Aracaju, esteve presente no X1 Extreme, um dos maiores eventos esportivos da Zona Norte, realizado no Bairro Industrial. A comunidade marcou presença em peso e celebrou não só o futebol de alto nível, mas também mais uma conquista trazida por Isac: a primeira mesa de Teqball do bairro, fruto de sua articulação e compromisso com o esporte.

“Foi um dia especial para o Bairro Industrial, para a Zona Norte. O campeonato X1 Extreme é um desafio que une todo mundo — uma comunidade simples, mas que ama o esporte e a vida. E isso vai além do futebol, mexe positivamente com o comércio local”, afirmou o vereador.

O evento foi um verdadeiro espetáculo. Moradores e atletas transformaram a noite em uma grande festa do esporte, que ultrapassou os limites da competição para fortalecer os laços da comunidade. O vereador Isac fez questão de parabenizar todos os jogadores pela garra e talento demonstrados em campo.

Além da ação esportiva, o evento movimentou a economia local e reforçou a importância de iniciativas como essa para o desenvolvimento social dos bairros. “Eventos como esse mostram que, quando o poder público e a comunidade caminham juntos, o resultado é positivo para todos”, destacou Isac.

O X1 Extreme contou com o apoio da SEJESP, representada pelo secretário Aquiles Silveira, e com o reforço de parceiros como André Moura, além do suporte da Polícia Militar, garantindo a segurança e tranquilidade do público.

A entrega da mesa de Teqball, esporte que mistura futebol e tênis de mesa, representa mais um passo no fortalecimento das práticas esportivas em Aracaju. Agora, o equipamento está à disposição da população do Bairro Industrial para treinos e lazer.

Com o slogan “Luta e compromisso”, Isac segue fortalecendo o esporte como instrumento de inclusão, cidadania e transformação social em nossa capital.

Por assessoria

Foto: assessoria