Isadora Pompeu promete emocionar público no “Riachuelo Fé” neste sábado

A cidade de Riachuelo se prepara para viver uma noite de adoração e celebração. Neste sábado (13), às 19h, acontecerá o “Riachuelo Fé”, evento promovido pela Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal, reunindo fiéis e admiradores da música cristã em um momento de fé e comunhão. Com entrada gratuita, a cantora gospel Isadora Pompeu será a atração principal, prometendo uma apresentação tocante e repleta de devoção, que celebra a cultura cristã e reforça os laços comunitários no município.

A iniciativa visa valorizar a fé e promover a união entre moradores e visitantes, dando espaço à expressão religiosa e à música como elementos de identidade e devoção. Valorizando a cultura, a fé e a união da comunidade, a expectativa é de que a população participe em grande número dessa noite especial.

Aos 26 anos, Isadora Pompeu se consolidou como uma das vozes mais influentes da música gospel brasileira. Natural de Caxias do Sul (RS) e atuando como cantora, compositora e influenciadora digital, ela iniciou seus dons musicais ainda criança: aos 5 anos tocava bateria e, aos 10, já cantava na igreja e participava de uma banda local. Em 2024, lançou o álbum ao vivo Tetelestai, com destaque para o single homônimo e outros sucessos como “Ovelhinha”, que alcançou Disco de Platina Duplo e foi indicado ao Prêmio Multishow na categoria Gospel do Ano.

Além da carreira musical, ela se mantém relevante com enorme engajamento nas redes sociais: soma milhões de seguidores em plataformas como YouTube, Instagram, TikTok e Spotify, onde acumula milhões de ouvintes mensais e visualizações

A expectativa é que a apresentação em Riachuelo emocione profundamente: Isadora traz em seu repertório canções que exaltam esperança, amor e devoção, estabelecendo conexão forte com seu público. A noite de louvor promete ser um momento marcante para a comunidade e um tributo à fé que move tantas pessoas.

