Itabaiana é o 5º município do NE com melhores indicadores de acesso à saúde e 1º em vacina

O Centro de Liderança Política (CLP) divulgou o Ranking de Competitividade dos Municípios do ano de 2025, que analisa indicadores em várias áreas, como saúde, educação, segurança, dentre outras. Itabaiana foi destaque no indicador “acesso à saúde”, ficando em 5º colocado levando em conta os municípios da região Nordeste e em 30º, levando em conta os municípios brasileiros.

No pilar do acesso à saúde, Itabaiana também se destacou no indicador “Cobertura Vacinal”, sendo considerado o município mais bem ranqueado do país, e consequentemente, do Nordeste e de Sergipe. No indicador “atendimento pré-natal”, levando em conta os municípios sergipanos avaliados, a cidade serrana aparece na segunda colocação.

De acordo com o CLP, “a garantia de acesso à saúde é condição básica para avaliar o nível de bem-estar da população e está diretamente associada à missão governamental de atender as necessidades da população. Nos municípios onde a população possui maior acesso aos serviços de saúde, observa-se maior qualidade de vida e longevidade, o que diretamente afeta a produtividade e a competitividade de um município”.

O ranking leva em conta 418 municípios brasileiros, representando os municípios do país com população acima de 80 mil habitantes.

Ascom PMI