Itabaiana realiza convenções dos dois maiores grupos políticos da cidade

No último final de semana, o município de Itabaiana foi palco das convenções dos dois maiores grupos políticos da cidade. Do lado da oposição, liderada pelo deputado estadual Luciano Bispo (PSD), Edson Passos (PSD) foi o escolhido para ter o nome homologado como candidato a prefeito, ao lado de Aguinaldo de Verso (União Brasil) como vice. Já a situação, teve o nome do ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) homologado como candidato a prefeito, ao lado de Zequinha da Cenoura como candidato a vice.

Enfim, o leilão para a escolha do nome que iria compor a chapa, ao lado de Valmir, acabou. Leilão esse que teve vários nomes na disputa. Carlos Eloi, indicação do ex-deputado federal José Carlos Machado, foi um desses nomes preteridos para a vaga de vice. Lurdinha Machado, prima do ex-deputado e vice na primeira gestão de Valmir como prefeito de Itabaiana, também era outro nome que participou do leilão e não escolhida. Coincidência ou não, Machado não esteve presente no evento.

Edilene, ex-vereadora e esposa do ex-deputado Zé Milton de Zé de Dona, tinha como certa sua indicação, já que era o desejo do empresário Edvan Amorim.

Outro nome que também estava na disputa era o de Ninho de Vardo, filho de Vardo da Lotérica e irmão do presidente da Câmara de Itabaiana, Breno de Vardo. Nós bastidores da política serrana, Ninho retirou sua candidatura a deputado estadual, há dois anos, para apoiar o hoje deputado Marcos Oliveira, na condição de ser indicado, dois anos depois, como vice, o que não aconteceu.

Por fim, Luzia de Pote, ex-vereadora, colocou seu nome na lista, pela segunda vez, e novamente não foi escolhida. A vaga de candidato a vice-prefeito nunca foi tão concorrida. Mas, existe uma explicação: há uma forte possibilidade de, em 2026, Valmir colocar o nome à disposição como candidato ao Governo do Estado e, neste caso, o vice assumiria a cadeira de prefeito.

A escolha do nome de Zequinha da Cenoura foi meramente pessoal, tendo em vista que Valmir queria ao lado dele alguém que gozasse de total confiança. Sem falar que Zequinha é primo de Valmir. Resta saber se o resultado do leilão foi o mais viável para o agrupamento e se os preteridos não irão guardar mágoas por esta escolha pessoal