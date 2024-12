ITABAIANA REGISTRA DOIS ACIDENTES FATAIS NO FIM DE SEMANA, ENTRE ELES UM JOVEM DE APENAS 15 ANOS DE IDADE

Duas colisões envolvendo carros e motocicletas deixou duas vitimas fatais no final de semana, sendo uma no sábado (07) e a outra no domingo (08), em Itabaiana.

As informações são de que no sábado, uma colisão terminou com a morte de um jovem de 15 anos, após a colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão. O velório aconteceu no Velatório de Santo Antônio e Almas e o sepultamento no Cemitério Peixoto, em Itabaiana.

Já a outra colisão envolvendo moto e um carro resultou na morte de um homem. O corpo está sendo velado em sua residência, no povoado Queimadinhas e o sepultamento está marcado às 09:30h desta segunda-feira.