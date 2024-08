Itabaianinha é avaliada como a melhor educação de Sergipe pela terceira vez

Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2023, considerado o principal indicador de educação do Brasil, foram divulgados nesta quarta-feira (14) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). E pela terceira vez, Itabaianinha aparece em 1º lugar na média geral do Ensino Fundamental das escolas municipais do estado de Sergipe, com nota 5,5.

O IDEB é um indicador nacional que mede a qualidade da educação nas escolas, relacionando o desempenho dos alunos em avaliações externas com dados de aprovação escolar. O índice varia de 0 a 10, sendo que quanto maior a nota, melhor o desempenho dos alunos e maior a aprovação com qualidade.