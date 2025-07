Itabaianinha entrega cadeiras de rodas e reforça inclusão na saúde pública

Município de Itabaianinha distribui cadeiras de rodas com apoio da Secretaria de Estado da Saúde, garantindo dignidade e acessibilidade a pacientes.

A cidade de Itabaianinha, no interior de Sergipe, segue promovendo avanços concretos na saúde pública. Em uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, foram entregues cadeiras de rodas a moradores com mobilidade reduzida, fortalecendo o compromisso com a inclusão e o respeito à dignidade humana.

A distribuição dos equipamentos aconteceu após levantamento das necessidades de pacientes acompanhados pela rede de atenção básica do município. As cadeiras representam mais que simples itens de apoio: simbolizam liberdade, independência e cuidado com a população que mais precisa.

Segundo nota oficial da gestão municipal, a iniciativa integra uma série de medidas voltadas para tornar a saúde pública mais acessível, com foco na equidade e no bem-estar dos cidadãos. A parceria com o Governo do Estado tem sido fundamental para viabilizar recursos e logística para essas entregas.

“Quando uma pessoa recebe uma cadeira de rodas adequada, ela recupera parte da sua autonomia e qualidade de vida. Nosso objetivo é garantir esse direito a todos que necessitam”, destacou a Secretaria Municipal de Saúde.

A ação está alinhada com a política estadual de inclusão e assistência à saúde, que tem como diretriz o fortalecimento da atenção primária em todo o território sergipano. Informações sobre outras iniciativas e ações de saúde estão disponíveis no portal oficial da Secretaria de Estado da Saúde: www.saude.se.gov.br.

Para muitos moradores, a chegada das cadeiras foi recebida com gratidão e emoção. Em comunidades do interior, onde o acesso a equipamentos de mobilidade é limitado, esse tipo de entrega tem impacto direto na rotina das famílias.

A gestão municipal informou que novas etapas de entrega estão previstas e que outros pacientes também serão beneficiados, conforme avaliação técnica da equipe de saúde e demanda registrada nas unidades.

Texto e foto assessoria