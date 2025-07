Itabaianinha intensifica obras de mobilidade rural e recuperação de estradas vicinais

Com o fim das chuvas, a Prefeitura de Itabaianinha não para e avança nas obras de infraestrutura rural, promovendo a construção de passagens molhadas entre os povoados Queimadinhas e Mutuca. Além disso, as estradas vicinais que ligam essas comunidades estão passando por restauração completa, com o uso de materiais de qualidade e a abertura de valetas para garantir o escoamento adequado das águas.

A ação da Secretaria de Obras reforça o compromisso da gestão municipal com a mobilidade e o desenvolvimento rural, garantindo que moradores e produtores locais tenham acesso seguro e facilitado às principais vias da região. A recuperação das estradas vicinais é fundamental para o transporte da produção agrícola, além de facilitar o acesso a serviços essenciais como saúde e educação.

Esses trabalhos contribuem para a melhoria da qualidade de vida no campo e promovem o fortalecimento da economia local, demonstrando a prioridade da Prefeitura em atender às necessidades da população rural. A Prefeitura de Itabaianinha mantém o foco em ações contínuas para melhorar a infraestrutura e garantir condições dignas para todos.

Para acompanhar as novidades da gestão, a população pode acessar o site oficial da Prefeitura de Itabaianinha em itabaianinha.se.gov.br.

Prefeitura de Itabaianinha avança na construção de passagens molhadas e na recuperação das estradas vicinais, melhorando a mobilidade e qualidade de vida no meio rural.

Texto e foto assessoria