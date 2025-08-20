Itabi: prefeita Gabi de Lica recebe duas ambulâncias com apoio do deputado Jefferson Andrade

O município de Itabi, no sertão de Sergipe, conquistou um reforço importante para a rede de saúde. A prefeita Gabi de Lica recebeu, nesta segunda-feira (18), duas novas ambulâncias que passam a integrar a frota municipal, garantindo mais qualidade e agilidade no atendimento à população.

A chegada dos veículos foi possível graças ao apoio do deputado estadual Jefferson Andrade (PSD), que destinou recursos para atender a uma demanda prioritária do município. “Hoje demos mais um passo importante na saúde de Itabi. Tivemos a alegria de entregar 2 novas ambulâncias, que irão reforçar a assistência e garantir mais qualidade no atendimento da nossa população. Essa conquista foi possível graças ao compromisso e à parceria do deputado estadual Jefferson Andrade, a quem deixo meu agradecimento especial por olhar com carinho para o nosso município. Seguimos firmes, trabalhando para oferecer cada vez mais saúde e cuidado para todos os itabienses”, destacou Gabi.

As ambulâncias vão ampliar a capacidade de transporte de pacientes e atender casos de urgência, fortalecendo a estrutura de atendimento em saúde no município. De acordo com o site oficial da Prefeitura de Itabi, a gestão segue priorizando investimentos na saúde como forma de garantir dignidade e eficiência aos moradores.

Texto e foto assessoria