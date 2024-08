Itabi realiza uma das maiores carreata da história com grande apoio popular

Na última sexta-feira, dia 16, Itabi viveu um momento histórico ao inaugurar o comitê central da campanha, localizado no coração da cidade. A população compareceu em peso, demonstrando um apoio massivo ao movimento. Durante o evento, dezenas de veículos foram plotados, evidenciando o entusiasmo e o engajamento da comunidade local.

No sábado, dia 17, às 15h, Itabi foi palco da maior carreata já vista em sua história. Com uma organização impecável e uma participação popular vibrante, o evento percorreu as ruas da cidade, deixando um rastro de energia e esperança. A carreata não foi apenas uma demonstração de apoio, mas também uma celebração da união e da força de um grupo determinado a fazer a diferença.

Entre os presentes, destacaram-se figuras importantes da política estadual, como a deputada federal Katarina Feitosa e o deputado estadual Neto Batalha, que acompanharam o evento ao lado de Gabi de Lica, candidata a prefeita, e seu vice-prefeito. O apoio foi reforçado pela presença de 30 candidatos a vereador, que juntos formam um agrupamento político sólido e coeso, pronto para enfrentar os desafios que virão.

A mobilização popular e a presença de líderes políticos renomados ressaltam a relevância do evento e a seriedade com que a campanha está sendo conduzida. O sentimento de união e determinação ecoa pelas ruas de Itabi, deixando claro que a população está engajada e pronta para apoiar as mudanças que acreditam serem necessárias para o futuro da cidade.

Fonte e foto assessoria