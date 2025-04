Itaporanga 171 anos: confira a programação completa do aniversário da cidade

As celebrações acontecem nos dias 9 e 10 de maio e contarão com uma série de atividades culturais, além dos shows musicais

A Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, divulgou a programação oficial das comemorações pelos 171 anos de emancipação política do município. As celebrações acontecem nos dias 9 e 10 de maio e contarão com uma série de atividades culturais, solenidades, palestras, apresentações folclóricas, além do tradicional bolo e shows musicais.

“Não poderíamos deixar o aniversário da nossa cidade passar em branco. Preparamos uma programação que valoriza nossas tradições e manifestações culturais. Com os shows, também impulsionamos a economia local, gerando oportunidades para os vendedores ambulantes e movimentando o comércio. Vamos celebrar os 171 anos de Itaporanga com muita alegria, cultura, tradição e fortalecimento da economia”, destacou o prefeito Ivan Sobral.

Programação

Na sexta-feira, 9, as comemorações começam às 18h, no Auditório Municipal, localizado na avenida Deputado José Conde Sobral, com palestra sobre a história de Itaporanga, ministrada pelo professor Robson Silva. Em seguida, haverá uma homenagem aos fazedores de cultura do município e apresentações de dança e teatro.

No sábado, 10, o dia do aniversário da cidade começa logo cedo, com o cortejo da Filarmônica Nossa Senhora do Rosário, de Rosário do Catete, partindo da Praça da Estação em direção ao Paço Municipal, onde ocorrerá o hasteamento das bandeiras. Na sequência, será celebrada uma missa em ação de graças na Igreja Santo Antão.

A partir das 10h30, manifestações culturais tomarão conta das ruas, com apresentações em diversos pontos, incluindo a praça Silvio Garcez e a praça principal do conjunto Cohab. Às 16h, será realizado o lançamento da Academia Municipal de Letras de Itaporanga d’Ajuda, novamente no Auditório Municipal.

Encerramento com shows

Para fechar as festividades, o público se reunirá às 21h, na praça principal do conjunto Cohab, para curtir os shows de Mary Correia, Farra de Barão, Leone O Nobre e Andrezinho.

