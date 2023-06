Itaporanga apoia quadrilhas juninas com custeio pra apresentações

Na manhã desta quinta-feira, 01, o Prefeito Otávio Sobral e o Secretário de Cultura e Turismo, Palmiro Fontes, receberam os representantes das quadrilhas juninas Mandacaru, Festa na Roça e Unidos do Arrasta Pé, respectivamente dos povoados Chan e Duro, para a entrega das documentações necessárias para o recebimento de subsídios da Lei Municipal nº 727/2022, que contempla esses fazedores de cultura do nosso município com a quantia de R$ 10 mil reais para custeios durante o período junino.

“Com muita felicidade realizamos mais um repasse para as quadrilhas do nosso município. Ano passado, inclusive, realinhamos esse valor para R$ 10 mil, que antes era de R$ 6 mil, e em 2023 não poderia ser diferente. Valorizamos nossas quadrilhas e buscamos dar todo o apoio necessário para que seja uma temporada linda e de excelentes frutos”, disse o Prefeito Otávio Sobral.

Ademais, na ocasião também estiveram os secretários municipais Maikel Dantas (Economia e Finanças) e Kaio Rafael (Obras, Transportes e Serviços Urbanos), os representantes das quadrilhas, Carlos Diego (Festa na Roça), Joelso Bocao (Unidos do Arrasta Pé) e Valmira e Andreza (Mandacaru) e o colaborador da Sec. de Cultura e Turismo, Bráulio Lima.

