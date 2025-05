Itaporanga promove 8ª Corrida do Trabalhador e reúne mais de 600 atletas no feriado

Realizada em parceria com a Federação Sergipana de Atletismo e a Equipe Pé no Chão, a corrida contou com premiações em seis modalidades, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 6.600,00

O Dia do Trabalhador começou em Itaporanga d’Ajuda com muito esporte, bem-estar e saúde, com a realização da 8ª Corrida do Trabalhador. O evento foi promovido na manhã desta quinta-feira, 1º de maio, pela Prefeitura de Itaporanga, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), em parceria com a Federação Sergipana de Atletismo e a Equipe Pé no Chão. Com mais de 600 atletas inscritos, a corrida contou com premiações em seis modalidades, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 6.600,00.

A largada foi dada às 6h30, com um percurso de 6 km, passando pelo loteamento Santo Antônio, povoado Água Bonita e rodovia Arnaldo Garcez, com chegada na Praça da Estação. Ao todo, foram entregues 36 troféus, e todos os atletas inscritos receberam medalhas ao completar a prova.

O secretário da Juventude e do Esporte, Vinicius Amaral, destacou que o evento trouxe inovações e um número expressivo de participantes, evidenciando a força das corridas de rua atualmente.

“Tivemos uma vasta premiação, incluindo medalhas, troféus e bonificações em dinheiro, valorizando o esporte em nosso município, bem como a classe trabalhadora. Pela primeira vez, a Corrida do Trabalhador contou com a homologação da Federação Sergipana de Atletismo e com a ampliação das premiações para as categorias de atletas itaporanguenses”, ressaltou Amaral.

A atleta Maria Nete da Silva, de 76 anos, natural de Aracaju, foi a primeira colocada na categoria Feminino – Idosos Visitantes. Ela contou que essa foi sua primeira participação na Corrida do Trabalhador em Itaporanga e prometeu retornar nas próximas edições.

“Sempre participo da Corrida do 7 de Setembro aqui em Itaporanga, e essa foi a primeira vez na Corrida do Trabalhador. Participo com muito orgulho e prazer. Achei a corrida ótima. Se Deus quiser, no próximo ano estarei de volta. Fico emocionada quando falo sobre participar dessas corridas. Também participo da Academia da Cidade, e isso é maravilhoso”, disse, emocionada.

O atleta Romero Rômulo da Silva participou da corrida em Itaporanga pela terceira vez. Há oito anos envolvido em provas de corrida de rua, ele destacou as melhorias da edição de 2025.

“A corrida deste ano foi melhor, com um percurso diferente. A medalha estava muito bonita e especial, com a quilometragem registrada, algo que faltava. Muito boa, corrida nota 10. Foi um diferencial neste Dia do Trabalhador. Estarei aqui no próximo ano, se Deus quiser”, comentou.

Natural de Itaporanga, o atleta Fernando Nascimento elogiou a paisagem e as inovações na organização do percurso.

“Comecei a correr há pouco tempo, mas, entre as corridas que já participei, a de Itaporanga foi excelente. Houve uma mudança no trajeto este ano, mas o percurso foi muito bom. A equipe da prefeitura trabalhou incansavelmente na reorganização de todo o trajeto e nos pontos de apoio. Foi tudo muito bem feito”, elogiou.

Texto e Foto: Secom / Itaporanga d’Ajuda