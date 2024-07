Itaporanga sobe no ranking do Previne Brasil e está entre os primeiros

O Previne Brasil criado pelo Ministério da Saúde, para financiar e qualificar a saúde no SUS, monitora através de sete indicadores a qualidade da saúde prestada aos múnicipes.

O município de Itaporanga D´Ajuda vinha se mantendo entre os 30º a 40º colocado entre os municípios do Estado, e com a aplicação de novas metodologias de trabalho, treinamentos das equipes, monitoramento em tempo real das atividades desenvolvidas, elevou sua posição no ranking nesse último quadrimestre e saiu de 32º colocado no Q3(terceiro quadrimestre) de 2023, para a 10ª Posição no Ranking Estadual no Q1 de 2024 e estamos como o 1º Colocado entre os municípios da região de saúde.

A cada quadrimestre é realizado o levantamento das ações desenvolvidas e computadas comparando com as metas pré-estabelecidas pelo Ministério da Saúde, dessa forma, os municípios observam através dos seus indicadores o crescimento ou regressão dos seus índices de qualidade.

Para o secretário Municipal de Saúde, Jardel Filho, é só o começo. “Sabemos que é apenas o começo, e com muito empenho de nossos colaboradores, gestores e com o apoio do prefeito Otavio Sobral e do deputado estadual Marcelo.Sobral, que destinou R$ 2 milhões para UPA, e conseguiu viabilizar outros recursos junto aos parlamentares federais para a saúde do povo Itaporanguense. Demonstramos ainda mais o compromisso com a população de Itaporanga D´Ajuda”, conclui.

Imprensa Inside