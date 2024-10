ITAÚ BBA IRONMAN 70.3 ARACAJU, EM SERGIPE, DESAFIO INÉDITO FECHARÁ A TEMPORADA 2024

A temporada 2024 do Circuito Itaú BBA IRONMAN 70.3 terminará com uma estreia. No dia 24 de novembro, a cidade de Aracaju, capital de Sergipe, receberá pela primeira vez a principal competição de endurance do país. Os mais de mil triatletas amadores inscritos, de vários países, terão pela frente 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida.

A largada será na Foz Vaza Barris, em Mosqueiro, com chegada no IRONMAN Village na Praia de Atalaia. A etapa selecionará 45 atletas para o IRONMAN 70.3 World Championship 2024, que ocorrerá na cidade de Marbella, na Espanha, nos dias 8 e 9 de novembro de 2025.

Aracaju é mais uma cidade nordestina que entra para o calendário de provas do circuito. Isso ratifica o investimento da Unlimited Sports, responsável pela prova das marcas IRONMAN e IRONMAN 70.3 no país, na região. A novidade motivou certamente os triatletas dos estados vizinhos e de outras regiões, que deverão proporcionar boas disputas, e o Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe tem tudo para repetir o sucesso das outras provas.

“É com muita alegria e satisfação que marcamos a estreia de mais uma capital do Nordeste no maior e mais desafiador circuito de triatlo endurance do planeta. O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe chegou para abrilhantar ainda mais o calendário da nossa modalidade e, logo em sua primeira edição, a disputa promete muita emoção e adrenalina. Em um cenário novo e paradisíaco, os triatletas poderão desfrutar de um percurso repleto de áreas verdes e contato com a natureza, além, claro, do conforto e das facilidades dessa belíssima e estruturada cidade”, destaca o CEO da Unlimited Sports, Carlos Galvão.

Uma das atrações será o percurso na capital sergipana. A prova terá a etapa de natação realizada em um rio, na Foz Vaza Barris, onde também será montada a T1. No ciclismo, serão três voltas num trajeto praticamente plano, com muito vento e calor, chegando à Praia de Atalaia. Ali estará montada a T2, o IRONMAN Village e a chegada. A corrida será toda pela orla, com o público podendo acompanhar de perto os participantes.

Outro destaque da programação oficial será o Itaú BBA IRONKIDS Brasil, competição para crianças de 2 a 12 anos, que tem o objetivo de incentivar, de forma lúdica e divertida, a prática esportiva nos pequenos atletas. A prova será no sábado, dia 23, a partir das 8h, em um circuito montado na Praça de Eventos. A abertura do IRONMAN Village e início da entrega de kits será no dia, 21, a partir das 14h, na Praça de Eventos, na Praia do Atalaia.

O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe é organizado pela Unlimited Sports, com Title Sponsor Itaú BBA, patrocínio Governo de Sergipe, Prefeitura de Aracaju, Track Field, Omint, Heineken 0.0, copatrocínio de Dux, Felt, Pacco, Oakberry, Rede Primavera, Doozy Sports, Boali e apoio Paçoquita, Sococo, Água Faz bem e Constat.

Programação

Endereços:

Foz Vaza Barris – Mosqueiro – (natação e transição 1) – Ponte Joel Silveira SE-100 (próximo à Rua Jose Francisco Matias, 2412)

Praia de Atalaia – Praça de Eventos – (transição 2 e chegada) – Avenida Santos Dumont, 1800, Atalaia, Aracaju – SE

21 de novembro

14h – 19h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

14h – 18h – Entrega de Kits – IRONMAN Village – Praça de Eventos

22 de novembro

9h – 19h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

9h – 18h – Entrega de Kits – RONMAN Village – Praça de Eventos

16h – 17h – Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico com os diretores de prova – SAC (IRONMAN Village)

23 de novembro

8h – IRONKIDS – Praça de Eventos

8h30 – 19h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

9h – 12h – Entrega de Kits

10h30 – 11h30 – Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico com os diretores de prova – SAC (IRONMAN Village)

13h – 17h – Bike Check-in T1 – de acordo com nº de peito

13h – 17h – Abertura da T2 – Praça de Eventos

24 de novembro

7h30 – 18h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

3h30 – 4h30 – Transporte da T2 para a largada – Exclusivo para atletas – Praça de Eventos

4h – 5h15 – Acesso dos Atletas à Área de Transição 1

5h30 – 6h – Largada – Natação – Foz Vaza Barris

10h30 – Premiação Geral – Top 3 – Praça de Eventos

12h30 – 15h30 – Bike Check-Out – Transição 2 (Praça de Eventos)

12h30 – 15h30 – Achados e Perdidos – Transição 2 (Praça de Eventos)

18h – Premiação Faixa Etária (Top 5 por categoria) Praça de Eventos

19h30 – Distribuição de Vagas – Faixa Etária – IRONMAN 70.3 World Championship – Praça de Eventos

Credenciamento de Imprensa: https://www.presskit.net.br/c/61KH7oNjYpZc8H

Mais informações no site www.ironmanbrasil.com.br

Fonte: MBraga Comunicação – Marcelo Eduardo Braga

Foto divulgação